«Ich habe in der letzten Zeit häufig Kopfschmerzen. Es sind keine normalen Kopfschmerzen, wie man sie normalerweise kennt. Sie treten während dem Sex auf und halten lange Zeit nach dem Orgasmus an, sogar bis hin zum nächsten Tag. Ausserdem fühle ich mich tagsüber meist erschöpft und müde. Soll ich mir Sorgen machen, dass es sich um eine Geschlechtskrankheit handeln könnte?»

Max’ Frage an die Community:

