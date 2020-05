Frag Lilli

«Ich habe immer Schmerzen beim Geschlechtsverkehr»

Lilli.ch beantwortet brennende Fragen rund um Sex, Liebe, Geschlechtskrankheiten und sexuelle Identität.

Ich, weiblich, 25, habe häufig Sex mit meinem Partner. Aber mir tut es beim Eindringen total weh. Und auch wenn der Geschlechtsverkehr länger dauert, habe ich Schmerzen, die auch am nächsten Morgen noch da sind. Es brennt dann alles. Was kann ich machen, damit ich keine Schmerzen mehr habe?

Du kannst etwas dafür tun, dass du in Zukunft schmerzfrei und genussvoll Geschlechtsverkehr haben kannst. Die Schmerzen beim Eindringen klingen nach einem angespannten Beckenboden. Dafür gibt es verschiedene Gründe, zum Beispiel Angst vor Schmerzen, aber auch die sexuelle Technik. Viele Frauen spannen in der sexuellen Erregung ihre Muskeln im Beckenboden stark an. So steigern sie ihre sexuelle Erregung. Das ist aber nicht praktisch, wenn sie einen Penis aufnehmen will. Wenn du dein Becken mehr bewegst, sind die Muskeln nicht mehr so angespannt. Die Muskeln im Beckenboden könnt ihr auch beim Vorspiel lockern. Das geht sehr gut, wenn ihr die Scheide massiert.