Emotionaler Olympiasieg – «Ich habe jahrelang gekämpft» – Tränen bei Gut-Behrami nach Super-G-Gold

Lara Gut-Behrami hat Tränen in den Augen. SRF

Darum gehts Lara Gut-Behrami wird im Ziel von ihren Emotionen überrannt.

Nach dem Olympiasieg im Super-G kommen ihr die Tränen.

Für sie ist diese Medaille etwas Unglaubliches.

Noch Ende Januar fehlte es Lara Gut-Behrami an Energie. Die Tessinerin sagte: «Aktuell fällt es mir schwer, mich sowohl körperlich als auch mental von den Rennen zu erholen.» Also entschied sich die 30-Jährige im Hinblick auf die Olympischen Spiele für eine Rennpause. Dieser Entscheid hat sich für Gut-Behrami nun komplett ausgezahlt.

Im Riesenslalom gab es am Montag die Bronzemedaille. Im Super-G vom Freitag triumphierte sie und sicherte sich Gold. Eine Medaille, die Gut-Behrami in ihrem beachtlichen Palmares bislang noch fehlte. Sie gewann bereits zweimal WM-Gold, dazu den Gesamtweltcup. Nun krönt sie sich also auch zur Olympiasiegerin. Als der Triumph feststand, kamen der Schweizerin die Tränen, ein seltenes Bild bei Lara Gut-Behrami.

«Ich sehe jetzt alles als Zugabe»

Auf die Frage von 20 Minuten, was die Pause vor den Spielen für einen Einfluss hatte, sagte Gut-Behrami: «Es war die einzige Entscheidung, die ich treffen konnte. Entweder nach Hause zu gehen , um zu erholen – oder weiterfahren und wieder zu stürzen auf einer anderen Piste. Ich wollte nicht mehr stürzen in meinem Leben, da habe ich besser vorher aufgehört.» Gut-Behrami weiter: «Zu Hause ist mein «Safeplace». Ich konnte meine Batterie wieder aufladen. Es hat mir sehr viel geholfen. Aber es war wie gesagt auch meine einzige Chance.»

Im Zielinterview gegenüber dem SRF sagte Gut-Behrami: «Es ist unglaublich. Es ist aber zu früh um das ganze zu realisieren. Die Anspannung ist jetzt einfach weg und ich bin voller Emotionen.» Die Goldmedaille ist für sie besonders aufgrund der bisherigen Saison besonders: «Es ist wunderschön, nach diesem komplizierten Jahr.» Sie konnte sich wieder auf ihr Umfeld verlassen, erklärt sie weiter.

Im Zielraum telefonierte sie mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen Nati-Star Valon Behrami. Dieser sei ein wichtiges Puzzle-Teil in ihrer Karriere. «Ich hatte immer das Gefühl, ich muss noch mehr beweisen. Ich habe jahrelang gekämpft. Jetzt sehe ich alles was dazukommt als Zugabe. Wenn ich zu Hause bin, geht es um viele andere Sachen. Ich habe mich als Mensch beruhigt.»

Grösster Erfolg der Karriere? Nein!

Gut-Behrami sprach dabei auch von einem Reifeprozess, den sie in den vergangenen Jahren absolviert hat. «Ich kann es akzeptieren, was mir die Leute sagen. Vielleicht konnte ich das früher nicht. Ich war oft zu hart mit mir selbst.» Die 30-Jährige weiter: «Ich kam früh in den Zirkus und man will immer mehr.» Mittlerweile ist für sie aber klar: «Das schöne Leben ist nicht immer nur ein Sieg.»

Dementsprechend fiel auch die Antwort von Gut-Behrami auf die Frage aus, ob der Olympiasieg der grösste Sieg der Karriere sei. Sie sagte: «Mein grösster Erfolg ist nicht auf den Skis. Mich weiterzuentwickeln, zu realisieren, dass ich es für mich tue, weil ich Skifahren liebe. Das ist der grösste Sieg meiner Karriere. »

Vater jubelt mit Tochter im Ziel

Von ihrer Fahrt selber war sie eigentlich nicht überzeugt. «Ich bin im Ziel nervöser gewesen als am Start. Es hat sich einfacher angefühlt als noch bei der Besichtigung. Ich hatte das Gefühl, man kann mehr riskieren.» Deshalb habe sie bis zum Abschluss der Top 30 gezittert. Die Erleichterung war umso grösser, als klar war, dass es für die Goldmedaille reicht. Sie nahm ihren Vater Pauli Gut, mit dem sie seit so vielen Jahren unterwegs ist, in die Arme.

Auch ihr Vater und Trainer war glücklich über die Medaille, wie er im Interview sagt: «Es ist sicher etwas Unglaubliches. Ich begreife es noch nicht, was das bedeutet und Lara wahrscheinlich auch nicht. Jetzt müssen wir einfach geniessen.»