Von St. Gallen nach London mit Tamil-influenced R'n'B-Soulpop: Priya Ragus Erfolgsjahr - «Ich habe jetzt die Handynummer von Skrillex»

1 / 8 Sie hat ihren Job in der Buchhaltung gekündigt und alles auf eine Karte gesetzt – und wurde für ihren Mut belohnt: Priya Ragu hat den Sprung von St. Gallen ins internationale Musikbusiness geschafft. Warner Music Priyas Eltern stammen aus Sri Lanka, was dieses Foto durchaus andeutet. Noch lauter feiert sie ihre Herkunft mit dem vor zwei Monaten releasten Debüt-Mixtape – es heisst «Damnshestamil». Torvioll Jashari Im Juli ging ein Traum in Erfüllung: Sie performte an der 55. Ausgabe des legendären Montreux Jazz Festivals. Lionel Flusin

Darum gehts Seit rund einem Jahr ist die aus dem St. Gallischen Bazenheid stammende Musikerin Priya Ragu bei einem englischen Majorlabel unter Vertrag.

Der Deal hat der Schweizerin, die seither zwischen London und Zürich pendelt, richtig viele Türen geöffnet.

Hier shart sie einige der beeindruckendsten Dinge, die sie in den vergangenen zwölf Monaten erlebt hat.

Und wenn du sie und ihr Debütmixtape «Damnshestamil» live erleben möchtest, dann hol dir Tickets für ihre Show am 30. November im Zürcher Exil – wir sehen uns in der ersten Reihe, ja?

Ja!

It’s a date!

Oh, Update: Die Show ist ganz frisch ausverkauft!

Wenn du ein Ticket hast: Grrratuliere!

Wenn du keines hast: Schreib uns einfach rasch, wir wissen, wo der Hintereingang des Clubs ist und schleusen dich für ein Bier rein*.

*vielleicht

Session mit Skrillex

«Es ist wie Weihnachten, seit es bei mir richtig losgegangen ist», sagt Priya Ragu zu 20 Minuten, «hier ein Booking, da eine Magazin-Story, dort ein Radio-Gig.» Das eröffnet neue Möglichkeiten – zum Beispiel eine Aufnahme-Session mit Produzentengrösse Skrillex.

«Wir waren bei ihm zuhause in London. Er hat eine Rutschbahn, auf der du vom Schlafzimmer bis in die Stube sliden kannst.» Seit der Session im August schicken sich die beiden Songschnipsel hin und her. «Direkt, ohne Label oder Management dazwischen – ich habe jetzt seine Handynummer.»

Besuch von Mami

Mama Ragu ist im Musikvideo zu «Kamali» zu sehen. Als sie im Juni für die Dreharbeiten nach London reiste, traute sie schon am Flughafen ihren Augen kaum, wie Priya erzählt: «Ein Fahrer empfing uns mit einem Schild mit unserem Namen drauf. Mami meinte nur: ‹Sonst holen uns doch immer Cousins und Onkel ab!›»

«Dass auf dem Set eine komplette Filmcrew auf sie wartete, beeindruckte sie dann noch mehr», so die Musikerin, «und machte sie schliesslich auch stolz. Es war sehr schön, ihr zeigen zu können, dass das Ganze jetzt auf einem anderen Level ist. Und dass es echt ist.»

Plakat am Touri-Hotspot

Im September und Oktober zierte die Schweizerin gleich zweimal ein riesiges Billboard von Amazon Music am Leicester Square im Londoner West End, einem der meistbesuchten Plätze der englischen Hauptstadt.

«Als Schweizer Künstlerin auf einem riesigen Plakat so zentral in London zu sehen zu sein, ist so ein absurder Gedanke», so Priya. «Das war sehr emotional für mich.»

Fans in Norwegen

Ihren ersten Auslandsauftritt mit ihrer neuen Londoner Band hatte die Zürich-St.-Gallerin Anfang Oktober am Bylarm-Festival in Oslo. «Schon beim ersten Lied sangen einige Leute meine Lyrics mit – das war crazy.»

Der Gig am Montreux Jazz Festival im Juli war für sie zudem ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Ihre zwei dort performten Songs «Good Love 2.0» und «Lighthouse» gibts als Videomitschnitte auf Youtube und als Live-EP auf allen digitalen Plattformen wie Spotify (gleich hier unten) oder Apple Music. Priya ist aktuell Artist of the Month des Förderprogramms des Festivals, MJF Spotlight.

Auftritt bei Jools Holland

Seit 29 Jahren geben sich Weltstars in der BBC-Musikshow «Later… with Jools Holland» die Klinke und Mikrofone in die Hand. «Als die Anfrage kam, dachte ich: Jetzt schon? Ich habe doch erst ein Mixtape rausgebracht! Was für ein Highlight», sagt die immer noch geflashte Priya. In der Folge vom vergangenen Wochenende traten neben ihr auch Ed Sheeran und Kylie Minogue auf.

MJF Spotlight – was ist das? Montreux Jazz Festival Die Macherinnen und Macher des Montreux Jazz Festival wollen neue Musik pushen – das ganze Jahr über und unabhängig von ihrem eigentlichen Festival. Dafür haben sie die Plattform MJF Spotlight gezimmert, auf der sie nationale und internationale Newcomer, nun, eben ins Spotlight stellen. 20 Minuten ist Medienpartner des Programms und stellt die Idee dahinter ausführlich vor.