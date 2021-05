«Bachelor»-Francesca nach Nacktfoto-Leak - «Ich habe keine Angst vor Slut-Shaming»

So hat sie in ihren Nutzungsbedingungen festgelegt, dass die Erotikfotos Personen vorbehalten sind, die ihren Account für zwölf Franken im Monat abonniert haben.

So hat die Zürcherin in ihren Nutzungsbedingungen klar geregelt, dass Personen, die ihren Account abonniert haben, die dort geteilten Inhalte nicht veröffentlichen dürfen. Bei der Polizei haben Francesca und ihr Onlyfans-Kollege Marc Spring (37), mit dem sie auf einigen Fotos posiert, nun bereits Anzeige gegen die zwei Männer erstattet. Die Fotos wurden mittlerweile aus dem Netz gelöscht.



Mit einer saftigen Busse müssen die Angezeigten dennoch rechnen, wie Francesca 20 Minuten mitteilt. Genaueres will sie jedoch noch nicht verraten. «Die Untersuchung läuft noch. Wie hoch die Geldstrafe ist, wird sich noch zeigen», so die Influencerin.