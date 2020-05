«Ich habe keine Angst, aber den nötigen Respekt»

Bei der Rückkehr live dabei

Am Montag kommt es – sechs Wochen nach dem Lockdown – zu einer Teilöffnung. Coiffeure, Kosmetikstudios, Massagesalons, Zahnarztpraxen, Tätowierer sowie Garten- und Baucenter dürfen wieder Kunden empfangen. 20 Minuten berichtet mit Sondersendungen live von dieser ersten Rückkehr aus dem Lockdown. Schau rein oder komm gleich selber vorbei. Dies um 9.00, 12.00 und 17.30 Uhr beim Bauhaus in Schlieren (ZH), 9.00 und 12.00 beim McDonalds in Burgdorf (BE) und um 17.30 beim Coiffeur Aerni in Bern.