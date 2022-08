Street Parade: «Ich habe keine Drogen konsumiert – ich habe ein Handicap»

In der Kommentarspalte eines viralen Tiktoks wird behauptet, dass Marcel (29) an der Street Parade unter Drogeneinfluss stand.

Der 29-jährige Marcel tanzt an der diesjährigen Street Parade ausgelassen auf einem Love Mobile – eine unbekannte Person filmt ihn dabei und stellt das Video auf Tiktok. Innert drei Tagen wird das Video fast sechs Millionen Mal aufgerufen und über 4500 Mal kommentiert. In der Kommentarspalte suggerieren etliche Userinnen und User aus der ganzen Welt, dass der Aargauer unter Drogeneinfluss stehe. Marcel wehrt sich vehement gegen derartige Anschuldigungen: «Das ist Blödsinn. Ich habe nichts konsumiert – ich habe ein Handicap.»

Wie Marcel sagt, sei ihm bereits am Techno-Festival aufgefallen, dass er aus der Menge von verschiedenen Leuten gefilmt wurde. «Dass ein Video mit solch falschen Vorwürfen derart viral geht, hätte ich aber nie erwartet.» Die Sprüche und Kommentare von Fremden könne er mittlerweile wegstecken. «Ich will mir aber nicht vorstellen, was das mit einer Person anstellen würde, die nicht so stark ist. Solche Kommentare können einen schwer kränken.»