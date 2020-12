Eine 23-Jährige ist verwirrt: «Ich habe keine Lust auf Sex. Was kann ich tun?» Lilli weiss Rat.

Ich (w, 23) habe keine Lust auf Sex. Meinen Partner frustriert das sehr. Ich hätte schon gern öfter Lust, aber ich weiss nicht, was ich dafür tun kann. Könnt ihr mir helfen?

Vielen Menschen geht es so wie dir. Sie haben ein sexuelles Problem – und keine Ahnung, wie sie es angehen können. Viele gehen davon aus, es gäbe keine Lösung, und sind deshalb nicht motiviert. Aber auch für sexuelle Probleme gibt es eine Lösung.

«In einem stressigen Alltag kommt weniger Lust auf Sex auf»

Wie ist dein Alltag? In einem stressigen und durchgetakteten Alltag kommt eher schwieriger Lust auf Sex auf. Dein Körper ist im Stress in einem ganz anderen Zustand als bei lustvollen und genussvollen sexuellen Begegnungen.

Eine ganz wichtige Frage ist auch: Wie ist der Sex für dich? Macht er dir richtig Spass, und du geniesst es? Was geniesst du und was nicht? Lust auf Sex hast du, weil dir der Sex irgendetwas bringt. Weil er irgendwelche Bedürfnisse erfüllt. Wenn er dir nur wenig bringt, ist es logisch, dass du keine Lust darauf hast. Zum Beispiel, wenn du ihn als wenig erregend, langweilig, anstrengend, unangenehm oder schmerzhaft empfindest. Was trägst du zu gutem Sex bei? Du kannst üben, dich beim Sex auf eine lustvolle Weise zu erregen. Wie machst du das bisher?