Frag Lilli«Ich habe keine Lust mehr auf Sex – was kann ich tun?»

Ein 29-Jähriger hat ein Problem: «Seit einem halben Jahr habe ich fast nie Lust auf Sex. Was kann ich dagegen tun?» Frag Lilli weiss Rat.

Hallo, ich (m, 29) habe seit einem halben Jahr fast nie Lust auf Sex. Das war früher nicht so. Was kann ich tun, damit ich wieder mehr Lust habe? Meine Partnerin und mich belastet das.

Was vermutest du selbst, weshalb du kaum Lust auf Sex hast? Mögliche Gründe sind: Leistungsdruck, Stress, langweiliger Sex, Beziehungsprobleme oder wenn die Lust der Partnerin oder des Partners immer wichtiger ist. Spricht dich davon etwas an?

Vielleicht denkst du, dass du beim Sex «funktionieren» und es deiner Partnerin «besorgen» musst. Du stehst also unter Leistungsdruck. Und statt Lust ist da vielmehr die Angst vor Versagen. Der Penis könnte schlapp machen. Du könntest zu schnell kommen. Du könntest ungeschickt sein. Solche angstvollen Gedanken sind absolute Lustkiller.

Stress oder Langeweile können Libido vermindern

Sex «funktioniert» auch nicht einfach unabhängig von dem, was sonst so läuft im Leben. Hast du viel Stress, viele Probleme? Manchen hilft der Sex dabei, Stress abzubauen – andere kommen einfach nicht in Stimmung, wenn sie gestresst sind. Das ist normal.