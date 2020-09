Die Modelleisenbahn in Claudia Weibels Garten in Flawil SG ist ein Hingucker. Laut den «Wiler Nachrichten» bleiben immer wieder Passanten stehen und staunen. Leider w urde die Anlage wiederholt von Vandalen zerstört. So auch vergangene Woche. «Das Häuschen war in einem kleinen Teich, den die Eisenbahn umrundet, versenkt. Dem Personenwagen wurde das Dach abgenommen , und das Windrädli neben den Gleisen wurde aus dem Boden gerissen», wird Weibel zitiert. Die Lok omotive sei aus dem Tunnel gezerrt und ebenfalls kaputt gemacht worden.