Gold-Favoritin über WM-Aus : «Ich habe keine Träne mehr übrig»

Die Italienerin Sofia Goggia zählte zu den grossen Favoritinnen auf eine Goldmedaille an der WM. Wegen einer Verletzung auf der Touristenpiste fällt sie nun aus – und meldet sich mit emotionalen Worten auf Instagram.

Der italienische Ski-Star Sofia Goggia hat sich nach ihrem Verletzungs-Aus für die Heim-WM in Cortina d’Ampezzo emotional zu Wort gemeldet. «Nach dreissig Stunden glaube ich, dass ich keine Tränen mehr übrig habe, aber der entsetzliche Schmerz und der Kummer bleiben in mir, stark, sehr stark, zusammen mit einem Herz, das sich windet und geräuschlos schreit und brüllt», schrieb die Abfahrts-Olympiasiegerin am Montagabend bei Instagram.

Am Sonntag war Goggia in Garmisch-Partenkirchen nach der Absage des Super-G auf einer Touristenpiste gestürzt und hatte sich dabei eine Fraktur des Schienbeinkopfes im rechten Knie zugezogen. Ihre Saison ist vorzeitig beendet – damit verpasst sie als Topfavoritin auch die in der nächsten Woche beginnenden Weltmeisterschaften in Cortina.