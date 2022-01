3 mit Sex - «Ich habe Liebeskummer und nie mehr Lust auf Sex!»

1 / 4 Ella ist traurig: Lover Marco hat mir ihr Schluss gemacht – dabei wär das doch ihr Part gewesen! Illu: Anna Deér Ella Sie ist Single mit wechselnden Liebschaften. Verliebt sich wahllos. Sucht Mr. Right und vertreibt sich die Zeit mit amourösen Fettnäpfchen und seltsamen Begegnungen zwischen feuchten Laken. Illu: Anna Deér Lars Er ist ein schwuler Designer aus dem Aargau, WG-Mami und wilder Single, der gut mit Hammer und Nägeln umgehen kann. Insgeheim hat Lars aber genug davon, inner- und ausserhalb des Betts immer den aktiven Part zu übernehmen. Illu: Anna Deér

Darum gehts Ellas Lover Marco hat mir ihr Schluss gemacht.

Obwohl Ella wusste, dass das mit Marco nicht für immer ist, ist sie am Boden zerstört.

Sie hinterfragt ihre I-can-have-it-all-Attitüde.

Heute wirds nicht lustig hier. Ich versuche seit zwei Stunden, halbwegs unterhaltsam über meine Misere zu schreiben, lösche aber alles immer wieder. Der Cursor blinkt vorwurfsvoll auf dem weissen Bildschirm. Wie soll man kreativ sein, wenn man nicht essen, nicht schlafen kann? Dafür immer einen leichten Hangover hat, weil man jeden Abend mit Freund*innen zu viel Alkohol trinkt und weint, so viel weint. Meine Haut ist gereizt vom Weinen und Schnudern, meine Haare fettig und Juno meinte, ich sähe schon leicht eingefallen aus. «Iss was, meine Trulla, Trullinchen, kein Mann darf dich so sehr in ein Loch ziehen. Schon gar nicht Marco. Er war Impfskeptiker, Ella, und ein Macho, er war ein No-Go.»

Trotzdem, wieso musste er Schluss machen? Das wäre mein Job gewesen. Ich wusste, ich würde ihn eines Tages verlassen, aber irgendwie war die Zeit nicht reif. Trotz offensichtlicher Unterschiede fühlte sich die Zeit mit Marco schön an. Und so wirklich ein Paar waren wir ja gar nicht – eine dramatische Trennung schien mir unnötig. Wie grenzenlos naiv ich war! Wie sehr verfangen in meinem You-can-have-it-all-Denken: Ich wollte geilen Sex mit Marco, pärchenmässige Verbindlichkeit, zusammen Kochen und Skifahren, aber dennoch links und rechts mit anderen Dudes rummachen und mit Bruce und Lars Ablachen über Marcos konservative Ansichten, seine Corona-Schwurbelei und seine Marken-T-Shirts.

«Im Dezember hat er gesagt, dass er mich als feste Freundin wollte»

Dabei braucht man kein Psychologiestudium um zu merken, dass diese Beziehungsform für Marco nicht stimmte. Im Dezember hat er versucht, mich zu seiner Family-Weihnachtsfeier mitzuschleppen und gesagt, dass er mich als feste Freundin wolle. Von meinen Sex-Abenteuern auf der Waschmaschine habe ich ihm gar nie erzählt und mein Rumgeknutschte mit dem Professor verzieh er mir mehr zähneknirschend als aus echter Überzeugung – aber ich habe das einfach ignoriert. Soll er glücklich sein mit dem, was er von mir kriegen kann, habe ich gedacht, und mir weiterhin all das genommen, was mir passte. Wie arrogant von mir!

«Ella, ich muss mit dir sprechen.» Letzte Woche sagte Marco den Satz aller Sätze und darauf das: «Seit Wochen bin ich verliebt in dich. Ich versuch, es dir zu sagen und zu zeigen, jeden Tag. Aber es reicht nicht. Du willst mich nicht so sehr, wie ich dich. Ich habe versucht, damit klarzukommen, dass ich dich nicht ganz haben kann. Aber ich kann es nicht. Mir dreht sich der Magen um, wenn ich daran denke, dass du was mit anderen Männern hast. Ich bin eifersüchtig auf jedes glückliche Pärchen. Ich habe versucht, mit einer halben Ella klarzukommen. Aber es geht nicht. Es geht mir nicht gut. Und darum beende ich das mit uns. Jetzt. Heute. Es tut mir leid.» Er hat mir eine Tüte überreicht mit all meinen Sachen drin, die ich bei ihm hatte, mich umarmt und ist gegangen. Einfach durch die Tür raus.

«Kennt ihr Rezepte gegen Liebeskummer?»

Liebe Leser*innen, es gibt kein Happy End. Ich, Ella, bin alleine und traurig, Schmerz zieht durch meinen Körper und ich befürchte, dass ich nie mehr glücklich werden und nie mehr jemanden finden und nie mehr Sex haben werde. Vielleicht müsst ihr euch damit abfinden, dass ich in Zukunft über Yoga oder lauwarme vegane Küche schreibe, statt über sexuelle Verrenkungen oder heisse Typen. Bye Libido, by Romance. Deal with it. Falls ihr Rezepte gegen Liebeskummer kennt – schreibt sie mir: onelove@20minuten.ch.

Drei mit Sex Ella, Lars und Bruce heissen in Wirklichkeit gar nicht so und auch einige Angaben sind geändert. Wahr ist aber, dass sie leidenschaftlich gern durch die Keller und Clubs der besten Stadt dieses Landes tanzen. Die drei Singles lieben Techno, Rührei und die stabilen Betten ihrer WG. Und sie wissen: Falls sie sich je zu dritt darin vergnügen, ist das das Ende von allem – oder der Beginn von etwas noch Grösserem. 20 Minuten erzählen sie exklusiv von ihren Abenteuern.

