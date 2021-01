Mehrere Velofahrer meldeten sich auch auf Twitter zu Wort. Sie posten Bilder von Velowegen, die nicht oder nur teilweise geräumt sind. D afür haben sie wenig Verständnis. «Beschämend» findet ein Nutzer. E in anderer Nutze r r ichtet sich an die Stadt und schreibt: « M an könnte doch langsam die ohnehin lächerlich gefährlich e Hauptverbindung für Velos zwischen Kreis 4 und Kreis 5 räumen . »

«Situation ist bedenklich»

Laut Ehrensberger entstehen für Velofahrende durch die Schneeberge am Strassenrand und bei Zufahrten zu Velo wegen nicht nur unüberwindbare Hindernisse, sondern auch G efahren. «Bei Temperaturschwankungen bildet sich in diesen Bereichen Eis . Das kann schnell zu Stürzen führen.» Am besten lasse es sich in der Mitte der geräumten Strasse fahren. D a s sei jedoch mit einer Bitte an die Autofahrer verbunden: «Passen Sie Ihr Tempo an und haben Sie Verständnis dafür, dass es eben mal nicht möglich ist, ein Velo bei solchen Umständen zu überholen.»