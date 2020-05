Dominique lässts spriessen

«Ich habe meine Achselhaare noch nie gesehen»

Model und Moderatorin Dominique Rinderknecht plant eine spezielle Insta-Challenge: Sie ruft Frauen auf, einen Monat lang aufs Stutzen der Achselhaare zu verzichten.

Mit der Instagram-Aktion will sie Gender-Normen aufbrechen.

Hast du dir jemals überlegt, deine Achselhaare einfach mal stehen zu lassen? Eben. Die allerwenigsten haben das – also die allerwenigsten Frauen: Denn während sich ein Mann aktiv für oder gegen Haarwuchs unter den Armen entscheidet, stutzt sie die Frau einfach. Ein Leben lang. Weil mans hierzulande halt so macht.

Dominique Rinderknecht (30) hat sich das kürzlich überlegt. Und festgestellt: «Hey, ich hab meine Achselhaare ja noch nie in meinem Leben gesehen.» Jetzt will sie erstmals Bekanntschaft mit ihnen machen: Unter dem Hashtag #GenderEqualityChallenge ruft die Zürcher Moderatorin ihre Followerinnen auf, ihre Haare unter den Armen mal für einen Monat nicht zu rasieren. Und geht selbst mit gutem Beispiel voran.

Tamy macht mit

«Dabei geht es mir gar nicht um die Achselhaare an sich», erklärt Dominique 20 Minuten. «Das Thema selbst ist ja auch nicht neu. Viel mehr gehts darum, Gender-Normen bewusst zu hinterfragen.» Und eben aufzubrechen. «Ich will mir nicht aufzwingen lassen, wie ich als Frau auszusehen habe. Wenn ich mich rasiere, dann nur, weil ich das so will», stellt sie klar.