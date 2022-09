USA: «Ich habe meine drei Kinder ertränkt» – Todesfälle erschüttern New York

Drei Kinder sind an einem Strand von New York bewusstlos aufgefunden und später im Krankenhaus für tot erklärt worden.

In der US-Stadt New York sind drei Kinder aufgefunden und im Spital für tot erklärt worden.

In New York sorgt eine tragischer Vorfall mit drei toten Kindern für Aufsehen. Die Geschwister – ein vier Monate alter Junge, ein vier Jahre altes Mädchen und ein sieben Jahre alter Junge – wurden gegen 4.40 Uhr an einem Ufer nur drei Blocks von der Wohnung ihrer Mutter entfernt aufgefunden und waren nicht ansprechbar, wie die «New York Post» schreibt.