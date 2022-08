Vollgezeichnet : «Ich habe meine Vulvalippen tätowieren lassen»

Die Britin Becky Holt hat sich ihre Labien tätowieren lassen. Zu den «unglaublichen Schmerzen» sei ein langer Sexentzug dazugekommen, so das Tattoo-Modell.

«Unglaubliche Schmerzen»: Becky Holt (34) hat sich in fünf Sitzungen die Labien tätowieren lassen.

Obgleich in mehrfacher Hinsicht schmerzhaft, fühle sie sich jetzt «endlich selbstbewusst».

Becky Holt (34) hat in fünf Sitzungen ihre Vulvalippen tätowieren lassen.

Die «Britin mit den meisten Tattoos» hat einen neuen Rekord aufgestellt. In fünf Sitzungen hat sich Becky Holt (34) aus Cheshire ihre Schamlippen tätowieren lassen.

95 Prozent

Die scheinen jetzt vergessen: «Ich bin mir nicht sicher, wie viele Menschen auf der Welt solche Tattoos haben, aber ich glaube, ich bin eine von ganz wenigen», so der volltätowierte Onlyfans-Star und Mutter einer kleinen Tochter.

Im Laufe der Jahre hat Holt nach eigenen Angaben umgerechnet über 40’000 Franken für ihren Tattoo-Bodysuit ausgegeben. 95 Prozent ihres Körpers sollen mittlerweile mit Hunderten Zeichnungen verziert sein. «Ich habe aus all diesen Tattoos eine Karriere gemacht», sagt die 34-Jährige britischen Medien .

«Endlich selbstbewusst»

Doch auch Holt muss zugeben, dass die letzten intimen Sitzungen mehrfach schmerzlich waren. Die letzte hatte am 5. Juli stattgefunden, und seither hätten sie und ihr Partner keinen Sex, sondern «nur noch Vorspiel» haben können, wurde sie vor zwei Wochen von britischen Medien zitiert.

Möglich, dass sich in dieser Hinsicht etwas getan hat. Zumindest vertraute das Tattoo-Modell seinen 70’000 Instagram-Followern und -Followerinnen jetzt an: «Zum ersten Mal seit Jahren fühle ich mich wieder wohl in meiner Haut! Ich fühle mich endlich selbstbewusst.»