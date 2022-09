Femizid in Italien: «Ich habe meine Tochter getötet» – Behörden hörten Vater von Saman Abbas ab

Saman Abbas weigerte sich, ihren Freund in Pakistan zu heiraten. Ihre Familie liess sie umbringen. Nun haben italienische Behörden ein Gespräch abgehört, in dem der Vater des Opfers die Tat gesteht.

1 / 3 Dieser Kuss bedeutete das Todesurteil für Saman Abbas aus der norditalienischen Provinz Reggio Emilia. Facebook Saman Abbas gilt seit dem 1. Mai 2021 als vermisst. Facebook Die Polizei glaubt, dass die junge Frau von ihrer Familie getötet wurde. In einem Telefongespräch, das die italienischen Behörden bekannt machten, gibt ihr Vater die Tat zu: «Ich habe meine Tochter getötet, um meine Ehre und meine Würde zu schützen.» Faceboook

Darum gehts In der Provinz Reggio Emilia im Norden Italiens gilt die 18 Jahre alte Saman Abbas seit dem 1. Mai 2021 als vermisst.

Die Polizei glaubt, dass die junge Frau von ihrer Familie getötet wurde.

Den Beweis dafür liefert ein abgehörtes Telefongespräch.

Ein Bild, auf dem sie ihren Freund küsst, bedeutete das Todesurteil für die 18-jährige Saman Abbas. Über ein Jahr nach ihrem Verschwinden in der Provinz Reggio Emilia im Norden Italiens gibt die Staatsanwaltschaft einen neuen, brisanten Beweis dafür bekannt, dass ihre Familie hinter dem Femizid steht: In einem Telefongespräch, das Samans Vater mit einem Verwandten führte, sagt der Shabbar Abbas: «Ich habe meine Tochter getötet, um meine Ehre und meine Würde zu schützen. Wir haben sie getötet.» Das Telefonat wurde im Laufe der Ermittlungen von den Behörden abgehört.

Der Fall erschütterte im Sommer 2021 Italien: Saman verschwand in der Nacht auf den 1. Mai in der Ortschaft Novellara. Schon bald hatten die Behörden den Verdacht, dass die Familie hinter der Tat stecken könnte. Die 18-Jährige hatte sich geweigert, ihren Cousin in Pakistan zu heiraten. Stattdessen hatte sie sich verliebt und datete einen Mann aus der Region, in der sie mit ihrer Familie lebte.

Das Foto löste Zorn der Familie aus

Samans Onkel soll im Auftrag der Eltern den Mord an der Frau geplant haben, lautet der Vorwurf der Ermittler und Ermittlerinnen. Der 33-jährige Danish Hasnain soll zunächst Samans Eltern ein Alibi besorgt haben: Zwei Tage vor der Tat kaufte er zwei Flugtickets nach Pakistan für Shabbar Abbas und Nazia Shaheen. Mit der Ausrede, ein Verwandter in der Heimat sei erkrankt, reisten die Eltern aus Italien überraschend ab.

Danish Hasnain soll nach der Aussage des 16-jährigen Bruders des Opfers Saman erwürgt haben. Wo er die Leiche entsorgte, bleibt bis heute ein Rätsel. Nach Angaben des Jugendlichen habe Hasnain den Körper seiner Nichte mit der Komplizenschaft ihrer beiden Cousins, Nomanulhaq Nomanulhaq (34) und Ikram Ijaz (29), verschwinden lassen.

Wie das Portal «Il Resto del Carlino» berichtet, habe ein Foto, das Saman küssend mit ihrem gleichaltrigen Freund in Italien zeigt, den Zorn der Familie ausgelöst. In der Familie Abbas gab es schon länger Konflikte um die geplante Hochzeit in Pakistan. Saman hatte darum schon mehrere Monate vor ihrem Verschwinden Hilfe beim Sozialdienst gesucht.

Nach einigen Wochen in einem Jugendzentrum nahe Bozen wurde sie jedoch wieder nach Hause nach Novellara geschickt. In einem Online-Chat vertraute sie sich später ihrem Freund an, den sie im Jugendzentrum kennen gelernt hatte. Sie erzählte ihm, dass ihr Vater «mit dem Tod gedroht» habe, weil sie sich der Heirat widersetzt hatte.