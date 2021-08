Mein Horrordate - «Ich habe meinem Date das Sofa vollgeblutet»

«Mein Timing war super – dachte ich»

Am Tag des Dates habe ich mir ewig lange das perfekte Outfit ausgesucht. Am Ende sind es Stoffhosen und eine Bluse geworden – und natürlich hübsche Unterwäsche, weil ich schon ein bisschen gehofft habe, dass Matthias die vielleicht sogar noch am selben Abend sehen würde. Alles war perfekt, mein Timing super: Meine Periode sollte erst in drei Tagen beginnen. Dachte ich jedenfalls.