Mein Horrordate - «Ich habe meinem Date die Wohnung vollgefurzt»

Fabienne nimmt das aber so gar nicht ernst – und serviert Rahmsauce.

Beim dritten Date lädt ihn die junge Frau zu sich nach Hause ein und will für ihn kochen.

«Ich bin laktoseintolerant und wirklich sehr empfindlich. Schon als Kind ist das meinen Eltern aufgefallen, also bin ich mehr oder weniger komplett ohne Milchprodukte aufgewachsen und vermisse sie deshalb auch gar nicht. Klar, manchmal ist es ein bisschen mühsam, wenn man auswärts isst und immer nachfragen muss, aber ich habe mich gut damit arrangiert. Bis Fabienne kam.

Ich habe sie auf einer Dating-Plattform kennengelernt. Ihr Profil hat mich umgehauen: Sie ist sehr attraktiv und wir haben ähnliche Interessen. So habe ich bei unseren Chat-Nachrichten auch gekonnt ignoriert, dass Fabienne wohl nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Aber egal, es können schliesslich nicht alle superschlau sein und Fabienne ist dafür nett und lustig.

«Ich dachte, sie macht nur einen Scherz»

Bei unserem dritten Date lädt mich Fabienne endlich zu sich nach Hause ein und ich kann es kaum erwarten. Als sie mich im Vorhinein fragt, was sie kochen soll, erwähne ich meine Laktoseintoleranz. Sie lacht und sagt: «Ach, das gibt es wirklich?». Ich dachte da noch, sie mache nur einen Scherz und habe mich deshalb nicht weiter darum gekümmert.

«Ich hätte nochmal nachfragen sollen …»

«Wer nicht hören will, der muss halt riechen»

Äxgüsi? Ist das ihr Ernst? Ich schaue Fabienne völlig entgeistert an, während meine Bauchschmerzen immer schlimmer werden – und ich die ersten Blähungen spüre. Mist. Ich versuche Fabienne zu erklären, dass Laktoseintoleranz keineswegs Kopfsache ist und mein Bauch jetzt wirklich gerade rebelliert, während ich gleichzeitig krampfhaft versuche, nicht zu furzen. So unangenehm.

Fabienne ist weiterhin völlig erklärungsresistent. Sie glaubt mir einfach nicht. Sie denkt, ich übertreibe und dann lacht sie mich auch noch aus, als ich mich vor Schmerzen krümme. Wow. Ich flüchte zur Toilette und pupse erstmal, was das Zeug hält. Wer nicht hören will, der muss halt riechen. Sorry, Fabienne – aber das hast du irgendwie verdient.