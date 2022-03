Mein Horrordate  – Mark (25) beleidigt beim Date mit Daria ihren Vater

Mark* (25) freut sich auf sein Date mit Daria* (25). Bis sich beim Date herausstellt, dass Mark ihren Vater kennt – und kein gutes Wort über ihn verliert. Illu: Anna Deér

Darum gehts Mark (25) hat kürzlich einen neuen Job angefangen und dort Daria (25) kennen gelernt.

Beim ersten Date regt sich Mark lautstark über seinen Chef auf.

Erst als Daria wütend davonrauscht, wird ihm klar, wer Daria ist.

«Ich bin der Dumme in dieser Geschichte. Ein richtiger Idiot. Die Story beginnt bei meinem neuen Job: Ich arbeite seit einigen Wochen in einem grösseren Warenlager mit sehr vielen Mitarbeitern, fast alle davon Männer. Aber regelmässig tauchen auch deren Frauen, Freundinnen und Töchter dort auf.

So habe ich eines Tages Daria in unserem Pausenraum getroffen. Was für eine Erscheinung! Schöne braune Haare und atemberaubende blaue Augen! Ich habe schnell herausgefunden, dass sie Single ist. Super! Heute weiss ich, dass ich mehr hätte nachhaken sollen, warum Daria eigentlich im Pausenraum ist. Habe ich aber nicht.

«Mein Chef war diese Woche wirklich nicht einfach …»

Stattdessen lade ich die schöne Unbekannte auf ein Date ein. Wir tauschen Nummern und treffen uns mehrere Tage später in einer Bar. In der ersten halben Stunde läuft noch alles ganz gut. Dann beginnen wir über die Arbeit zu sprechen. Daria erzählt mir, dass sie als Verkäuferin in einem Kleiderladen arbeitet und schwärmt von ihren Kolleg*innen und der Chefin.

Und da habe ich es verkackt: Ich beginne von meinen nervigsten Kollegen zu erzählen – und von dem, meiner Meinung nach, grössten Idioten im ganzen Unternehmen: dem Chef. Er hat es mir die Woche davor nicht leicht gemacht, und der ganze Frust kommt jetzt hoch. Ich bezeichne ihn als A***loch, rege mich über seine schiere Unfähigkeit auf und ahme ihn nach, wie er durch das Unternehmen stolziert.

«Plötzlich verändert sich Darias Gesichtsausdruck»

Während meines wütenden (aber meiner Meinung nach ganz witzigen) Monologs verändert sich Darias Gesichtsausdruck. Ich entscheide mich, es einfach zu ignorieren – und weiter über meinen Chef zu lästern. Daria stoppt mich erst, als ich mich darüber auslasse, dass mein Chef wahrscheinlich einfach nicht genug Sex im Leben hat.

«Mark, das reicht jetzt», sagt Daria und funkelt mich mit wütenden Augen an. Ups? Was ist denn jetzt passiert? «Wie kannst du es nur wagen, so vor mir über meinen Vater zu reden?», schleudert sie mir entgegen, während sie ihre Sachen einpackt, die Jacke anzieht und wütend abrauscht. VATER?? WAS??

«Die Tochter eines solchen Idioten will ich eh nicht daten …»

Plötzlich fällt es mir wie Schuppen vor den Augen. Daria war in unserem Pausenraum. Daria hat eine ähnliche Augenpartie wie mein Boss. Daria ist die Tochter meines Vorgesetzten, über den ich gerade 20 Minuten lang gelästert habe. Shit.

Trotzdem bin ich nur mässig traurig. Ehrlich gesagt will ich die Tochter eines solchen Idioten sowieso nicht daten. Dieser Typ als Schwiegervater? Dann sterbe ich lieber alleine. Aber ein bisschen Sorgen um meinen Job mache ich mir schon. Das Ganze ist jetzt drei Wochen her, und bisher hat mein Chef nichts gesagt und auch sein Verhalten mir gegenüber nicht verändert. Hoffentlich verpfeift Daria mich nicht.»

*Name geändert

