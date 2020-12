«Oh Gott, meine Horrordategeschichte ist mir immer noch so peinlich. Alles hat mit der Trennung von meinem Ex angefangen. Er war meine erste grosse Liebe, ich habe es wirklich nicht gut verkraftet, als er mit mir Schluss gemacht hat. Ich habe wochenlang geheult! Meine Freundinnen haben mich dann irgendwann zum Onlinedating gezwungen, damit ich endlich auf andere Gedanken komme.

«Er und mein Ex hätten Brüder sein können»

Ich habe mich also mit Jonas zum spazieren gehen verabredet. An unserem Treffpunkt hat mich fast der Schlag getroffen: Jonas und mein Ex hätten Brüder sein können. Die beiden sehen sich so unglaublich ähnlich, ich habe kurz an meiner geistigen Verfassung gezweifelt. Die gleiche Frisur, ähnliche Gesichtszüge, der gleiche Körperbau und sogar ein ähnlicher Kleidungsstil.