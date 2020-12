Emilys Frage an die Community:

«Ich bin 33 Jahre alt, habe psychische Probleme und leide unter extremer Verlustangst. Ich habe mir jetzt Hilfe geholt, doch leider zu spät. Ich habe meinen Partner mit meiner fiesen Art bereits in die Weite getrieben. Er weiss nicht, ob er mir jemals verzeihen könne. Ich fühle mich so verletzt, und es tut so weh. Wir wollten gemeinsam eine Familie gründen. Wir wohnen zusammen, daher ist Abstand halten schwer. Er sucht immer noch meine Nähe – gleichzeitig ist er aber auch distanziert.