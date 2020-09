Familienschicksal«Ich habe meinen Vater auf kalten Entzug gesetzt»

1 / 8 Seit sie sich erinnern kann, habe ih r Vater Drogen konsumiert, zu viel getrunken und die Mutter terrorisiert. Privat Ein Familienbild von Angie und ihren Eltern. 14 Jahre lang war Vater Hannibal verschwunden. «Ohne Fragen zu stellen, hat meine Mutter ihn wieder bei uns aufgenommen», sagt Angie. Privat Die vielen Drogen und der permanente Alkoholkonsum haben Spuren hinterlassen: Hannibals Organe und sein Gehirn sind geschädigt, er wird zum Pflegefall. Privat

«Als Vierjährige versuchte mein Vater vor meinen Augen , meine Mutter im Pool zu ertränken. Nur weil ich ihr ein Messer brachte, überlebte Mama den Angriff.» Angie Stones denkt nicht gern an ihre Kindheit zurück. Seit sie sich erinnern kann, habe ih r Vater Drogen konsumiert, zu viel getrunken und die Mutter terrorisiert. «Ich wusste nie, ob meine Mutter am nächsten Tag noch da ist.» Eines Tages ist Hannibal plötzlich verschwunden. Für Angie eine Erleichterung.

14 Jahre lang hat die Familie Ruhe vor Hannibal. Erst als Angie 19 Jahre alt ist, steht er plötzlich wieder vor der Tür. Seine Frau verzeiht ihm sofort. «Ohne Fragen zu stellen, hat sie ihn wieder bei uns aufgenommen. Ich konnte das anfangs überhaupt nicht verstehen.»

Die vielen Drogen und der permanente Alkoholkonsum haben Spuren hinterlassen: Hannibals Organe und sein Gehirn sind geschädigt, er wird zum Pflegefall. Angies Vater kann nicht mehr alleine auf die Toilette, muss gefüttert werden und ist extrem verwirrt. Trinkt er wieder zu viel, liegt er bewusstlos in seinem Erbrochenem auf dem Boden. Etliche Male geht Hannibal in Entzugskliniken, wird aber immer wieder rückfällig. Irgendwann geben die Ärzte ihn auf. «Bei seiner Entlassung sagten sie uns, dass er aufgrund der vielen Organschäden nicht mehr lange leben wird.» Doch Angies Mutter will um ihren Mann kämpfen. Natascha hat Hoffnung, dass ein kalter Entzug ihn retten kann. Hannibal ist einverstanden.

Fast drei Wochen verbringt Hannibal in einem verschlossenen Zimmer. Rund um die Uhr sitzt Angie vor der Tür. Drinnen randaliert der heute 65-Jährige, schreit, zerschlägt den Fernseher, schmeisst Teller durch die Luft. «In der ersten Woche habe ich nur geweint», sagt Angie. « M einen Vater so leiden zu sehen und nicht zu wissen, ob er es schaffen wird, war das Schlimmste, was ich je erlebt habe.»

Die zweite und dritte Woche fühlen sich leichter an. Nach drei Wochen ist Hannibal über den Berg. Doch nach dem Entzug muss er alles neu lernen. Zwei Jahre verbringt Angie damit, ihrem Vater beizubringen, wieder zu sprechen, zu essen und selbstständig zu leben. Hannibal ist ihr Lebensinhalt. «Ich habe deswegen immer wieder Jobs verloren», sagt Angie. Sport und Wandern helfen ihr, in der schwierigen Zeit nicht zu zerbrechen. Später macht sie sich als Wanderleiterin selbstständig und bietet heute Gesundheitswandern an.

Während Hannibal immer stärker wird, schwinden Angies Kräfte. «Ich habe die Jahre zuvor einfach nur funktioniert und kaum geschlafen. Nun folgte die Rechnung.» Angie bleibt ganze Tage im Bett, weint und schläft . Mit 23 diagnostizieren die Ärzte eine Erschöpfungsdepression. Erst in einer Klinik kann sie sich wieder erholen.

Heute blickt Angie stolz auf die harte Zeit mit ihrem Vater zurück. Der Entzug hat die Familie näher gebracht und versöhnt. Dennoch würde sie niemandem dazu raten, Angehörige auf eigene Faust auf kalten Entzug zu setzen. «Wir hatten in dem Moment keine anderen Optionen. Ohne den kalten Entzug wäre mein Vater an Organversagen gestorben.»