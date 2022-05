3 mit Drama: «Ich habe meiner Mutter eine versexte Nachricht geschickt!»

1 / 4 Ella möchte am liebsten im Boden versinken: Sie hat versehentlich eine heisse Nachricht an «Mami» statt an Tinder-Match «Mambo» geschickt. Getty Images/iStockphoto Ella Sie ist Single mit wechselnden Liebschaften. Verliebt sich wahllos, hat schwielige Finger vom Tinder-Swipen und sucht Mr. Right immer da, wo er gerade nicht ist. (Symbolbild) Pexels Lars Er ist ein schwuler Designer aus dem Aargau, WG-Mami und eine Party-Queen. Mit seinem Boyfi Timon meistert er die Ups und Downs einer offenen Beziehung. (Symbolbild) Getty Images

Darum gehts Seit dem Liebesaus mit Marco läuft es bei Ella im Bett nur so mittelgut.

Bruce hat Dating-Entzugserscheinungen und tindert für Ella.

Er unterstützt sie auch mit versauten Nachrichten, die sie ihrem Match weiterleitet.

Bis die letzte Nachricht versehentlich an die falsche Empfängerin geht…

Sex und ich – das ist ja bei mir seit dem traurigen Ende mit Marco ein bisschen wie Pizza mit Ananas: läuft nicht. Ich treffe Typen, die mich anbellen, statt vernaschen. Gerate um ein Haar in einen Vierer mit einem Brüderpaar. Lande mit meinen Besties Lars und Bruce betrunken im Bett: Das alles, liebe Frauen, Männer und alle dazwischen, waren erotische Bauchlandungen. Doch tief in mir weiss ich, dass ich Sex ja eigentlich ganz gerne mag. Genauso wie Pizza Hawaii, übrigens.

Deswegen gebe ich auch nicht auf und swipe mich jeden Tag durch Dating-Apps, links, links, rechts. Es macht süchtig, habt ihr das auch schon gemerkt? Manchmal träume ich sogar davon.

«Bruce schreibt meinem Tinder-Match zurück»

Mambo13 trug auf seinem Profilbild eine Mütze aus Alpaka-Wolle, wobei man nicht recht ausmachen konnte, wo die Wolle endete und die Dreadlocks begannen. Ich hätte Mambo13 nie nach rechts geswiped. Bruce schon. Seit er mit Hanna zusammen ist, hat er Swipe-Entzugserscheinungen, weshalb ich ihn manchmal in meinem Profil wüten lasse. Und jedes Mal bereue ich es. Er matchte nämlich nicht nur in meinem Namen mit Mambo13, nein, er begann mit ihm auch noch einen Sexchat, mit Wortspielen unter der Gürtellinie.

Mambo13 schrieb (ich wette, das macht er bei jeder):

«A little bit of Ella in my life, a little bit of Ella by my side.»

Und Bruce schrieb zurück:

«A little bit of Mambo inside me, a little bit of Mambo is all I need 🤤!»

Und dazu sang er Mambo No. 5 und trommelte auf der Tischplatte. Er hatte sensationelle Laune und textete immer weiter, machte Mambo in meinem Namen so richtig heiss. Ich sah ihm über die Schulter und irgendwas turnte mich an. Ich trank Bellinis und willigte ein, als Mambo vorschlug, auf WhatsApp zu wechseln. Irgendwann grabte ich mein Handy zurück und sextete mit Mambo auf eine Art, dass ich es schon am Morgen danach ohne Brechreiz nicht mehr lesen konnte.

«Ich schickte die Nachricht meinem Mami!! Anstatt Mambo!!»

Bruce langweilte sich und wollte wieder mitmachen. Er whatsappte mir versaute Texte, die ich an Mambo weiterleiten sollte und wurde immer expliziter. Irgendwann wurde ich müde. «Noch eine letzte Nachricht», bettelte Bruce, und tippte eifrig in sein Handy.

Er schrieb – in meinem Namen, obviously: «Es wird Zeit fürs Bett, sexy Boy. Oh wäre doch nur Mambo mit seiner Mamba bei mir!» Und dann irgendwas mit «Schlange beschwören und auf der Flöte …» Er schickte es mir und ich schickte es – Mami!! Statt Mambo!! Einen Kontakt daneben. Ich schickte die cringeste Nachricht aller Zeiten meiner Mutter, legte mein Handy weg und haute mich ins Nest.

«Mama mit dem Schlangen-Emoji. Ich sterbe!»

Dort blieb ich für die nächsten elf Stunden. Als ich aufwachte, las ich auf meinem Display eine Nachricht von ihr. «Schätzchen, das muss dir nicht peinlich sein. Ich war auch mal jung, hehe 🐍!! Wir vergessen das einfach, ja? Ach, übrigens, am 8. Mai feiern wir den Geburi von Papa. Du kommst auch, gell?» So ist das. In zwei Tagen muss ich meiner Mutter gegenübertreten. Mama mit dem Schlangen-Emoji. Ich sterbe!

Drei mit Drama Ella, Lars und Bruce heissen in Wirklichkeit gar nicht so und auch einige Angaben sind geändert. Was aber stimmt: ihr Shit mit dem Herz. Die drei Besties teilen Küche, Klatsch und Kummer. Mit sich – und mit euch. Eigentlich auf der Suche nach dem Perfect Other stolpern sie allzu oft über stalkende Exen, prickelnde Tensions – vor allem aber über sich selbst. Läuft bei uns! 20 Minuten erzählen sie exklusiv von ihrem Love Struggle.