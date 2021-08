Entlassungen und Kündigungen im Restaurant - «Ich habe mich aus der Gastro-Branche entfernt und werde jetzt Ernährungsberaterin»

In den Restaurants herrscht seit Corona Personalmangel. Viele Köchinnen und Köche haben der Gastronomie den Rücken gekehrt. Hier erzählen sie, warum sie gewechselt haben und was sie nun tun.

In den Küchen der Schweizer Gastrobetriebe fehlt das Personal. In der Corona-Krise haben viele Köchinnen, Köche und Service-Mitarbeitende ihren Job gekündet oder wurden entlassen. Nun suchen zahlreiche Restaurants händeringend nach Angestellten. Einige Betriebe verkürzten deshalb schon die Öffnungszeiten.

Der Personalmangel in den Restaurants könnte dramatisch bleiben. Viele haben der Branche den Rücken gekehrt. Personen aus dem Ausland reisten in ihr Heimatland zurück, andere haben sich weitergebildet und arbeiten jetzt in komplett anderer Funktion.

Hier sprechen Betroffene aus der Community über ihre Situation. Tobias Egli, Berufs-, Studien- und Laufbahnberater beim Laufbahnzentrum Zürich, beurteilt ihre Lage.

«Ich werde jetzt endlich meinen Platz in der Arbeitswelt finden»

Jana (17): «Ich habe mich aus der Gastrobranche entfernt, da ich auch in der Corona-Zeit, in der man eigentlich viel Zeit zum Lernen gehabt hätte, nicht richtig ausgebildet wurde. Und auch als die Restaurants wieder geöffnet haben, ging alles den Bach runter. Ich werde jetzt eine Ausbildung als Ernährungsberaterin beginnen und endlich meinen Platz in der Arbeitswelt finden.»

Laufbahnberater Tobias Egli: «Viele Betriebe in der Gastronomie haben schnell und kreativ reagiert, um Lernende erstklassig auszubilden, teilweise mit Ausweichen auf Food-Trucks, Take-away-Betrieb oder Marktstand. So konnten Lernende auch während des Lockdowns Praxiserfahrung sammeln. Wenn Lernende nicht glücklich sind, empfehlen wir ein möglichst frühzeitiges Gespräch mit dem Berufsbildner im Betrieb und der Berufsfachschule. Idealerweise nutzt Jana ihre Lernbereitschaft langfristig fürs Erlangen eines Lehrabschlusses.»

«Bei ständigem Druck sollte es einen besser bezahlten Lohn geben»

Marcio (20): «Momentan arbeite ich in einem Logistikcenter. Dort bekomme ich mehr Lohn als wenn ich als Koch arbeiten würde. Ich verstehe alle Köche, die ihren Beruf an den Nagel hängen wegen des körperlichen und geistigen Stresses. Meiner Meinung nach muss es eine allgemeine Änderung in der Gastronomie geben und vor allem wenn man 24 Stunden am Tag unter Druck ist, sollte man vielleicht einen etwas besser bezahlten Lohn geben.»

Laufbahnberater Tobias Egli: «Was wir als Belastung erleben, ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Bestimmt gibt es auch viele Köche, die sich keinen anderen Beruf wünschen würden. Marcio hat reagiert und nun eine Alternative für sich gefunden. In unseren Beratungen erarbeiten wir Wünsche an die ideale Stelle. So kommen wichtige Aspekte neben dem Lohn in den Blick.»

«Der Umgang in der Gastronomie ist grottenschlecht»

Kerstin (33): «Ich habe mich umorientiert, weil der Umgang mit den Mitarbeitern in der Gastronomie grottenschlecht ist. Man wird als Eigentum angesehen, lebt nur für das Geschäft, die Arbeitszeiten sind nicht neuzeitlich, man hat keine Freizeit für Familie und Freunde und auch die Löhne sind miserabel. Die Arbeit in der Gastronomie als Koch ist sehr undankbar, als Frau wird man noch mehr als minderwertig angesehen.»

Laufbahnberater Tobias Egli: «Kerstin scheint leider sehr negative Erfahrungen gemacht zu haben. Dass sie mit dieser Einschätzung eine Umorientierung vollzogen hat, ist für mich nachvollziehbar. Manchmal kann ein Wechsel des Betriebes oder des Arbeitskontextes die Zufriedenheit stark erhöhen. Küchenteams von Kantinen kennen beispielsweise ganz andere Arbeitszeiten als Hotelküchen. So wird nicht übereilt gewechselt und der Job bewirbt sich nochmals bei einem.»

«Es stimmte mich traurig, nicht systemrelevant zu sein»

Nadja (42): «Ich bin seit der Lehre in der Gastronomie. Ich habe die Arbeit immer gerne ausgeführt. Seit dem ersten Lockdown stimmte es mich aber traurig, nicht systemrelevant zu sein. Nun habe ich die Ausbildung beim Schweizerischen Roten Kreuz als Pflegehelferin absolviert und arbeite in diesem Beruf. Jetzt ist meine Arbeit relevant.

Laufbahnberater Tobias Egli: «Nadja ist ein tolles Beispiel dafür, wie durch Erkennen transferierbarer Kompetenzen neue berufliche Wege entstehen können. Sie nutzt ihre über viele Jahre kultivierte Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, nun an einem Ort, der ihr aktuell zu gefallen scheint. Toll!»

«Nichts tun kann rückblickend genau das Falsche sein» Laufbahnberater Tobias Eglis rät Menschen, die kündigen wollen: «Manchmal machen wir vor lauter Angst, das Falsche zu tun, nichts. Und genau das kann rückblickend das Falsche sein.» Nicht selten hadere man auch mit dem Gefühl, genau jetzt den richtigen Entscheid fällen zu müssen. Dabei gehe aber oft vergessen, dass man sich immer wieder neu- und umentscheiden kann. Gerade in der Pandemiezeit gebe es viele erfolgreiche Beispiele, in denen Menschen Chancen am Arbeitsmarkt genutzt hätten. Dafür brauche es Ressourcen wie etwa Informiertheit, Selbstkenntnis, Entscheidungsfähigkeit und Kompromissbereitschaft.