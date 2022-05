Haarausfall: Karamo Brown kämpft mit Unsicherheiten wegen seiner Glatze

Karamo Brown ist eigentlich so etwas wie ein Guru des Selbstbewusstseins. Ob er nun Motivationsreden hält, sich für mentale Gesundheit einsetzt oder als Lebensberater in der beliebten Makeover-Show «Queer Eye » auftritt: Er hat seine Karriere auf seinem von aussen sehr ansteckenden Selbstbewusstsein aufgebaut.

Unsicherheiten aufgrund von Haarausfall

Doch während der TV-Star in der ersten und zweiten Staffel der Netflix-Serie Lektionen in Selbstliebe erteilte, kämpfte er auch mit seinen eigenen Unsicherheiten: Mit Anfang 20 habe Brown gemerkt, dass sein Haaransatz immer weiter nach hinten rutsche. «Dieses Gefühl ist so unangenehm und macht extrem unsicher.» Er benutzte Make-up, um seine zurückweichende Haarlinie zu verbergen, oder hatte an den meisten Tagen Hüte und Caps auf.