Vorwurf an Facebook - «Ich habe mich gefühlt, als hätte ich Blut an den Händen»

Ausserdem habe sie bereits wichtige Dokumente an die Behörden übergeben.

Anfang dieses Monats hat die Whistleblowerin Frances Haugen schwere Vorwürfe gegen den Facebook-Konzern erhoben. So warf sie dem Unternehmen beispielsweise vor, Profit über das Wohl seiner Nutzerinnen und Nutzer zu stellen, als sie vor einer Woche vor dem US-Kongress aussagte . Nun hat sich eine zweite Whistleblowerin zu Wort gemeldet und verkündet, auch sie würde vor den Kongress treten und ein Zeugnis ablegen, wenn dies gewünscht sei.

Es handelt sich dabei um Sophie Zhang, eine Datenanalystin, die rund drei Jahre lang für Facebook gearbeitet hat. Dann wurde sie vom Unternehmen jedoch wegen «Leistungsproblemen» entlassen. Im Anschluss veröffentlichte Zhang ein Dokument, in dem sie schilderte, dass sie glaubte, dass Facebook nicht genug gegen Hass und Fehlinformationen auf seiner Plattform unternehme – insbesondere in kleineren Ländern und Entwicklungsländern. «Ich habe mich gefühlt, als hätte ich Blut an den Händen», sagte Zhang.