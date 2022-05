3 mit Drama: «Ich habe mich in den Verlobten meiner Schwester verknallt»

Er ist ein bekannter Musiker, gilt als hetero – ist aber bi. Bruce wird auf der Strasse erkannt und empfängt Journalist*innen für Homestorys. Er liebt Hanna, hat aber trotzdem die sogenannte Fomo (fear of missing out), weil seine Gefühle für Männer zu kurz kommen. (Symbolbild)

Ich habe ab und zu mal einen Crush auf jemanden aus meinem Umfeld. Diese Random-Crushes bahnen sich immer unbemerkt an. Manchmal bin ich im Vorfeld etwas eifersüchtig oder schüchtern gegenüber meinem Crush. Und dann plötzlich: BÄÄÄM!, wird mir bei einer zufälligen Berührung oder beim Einatmen seines Geruchs bewusst: Ich bin verknallt. Blöderweise hatte ich das öfters bei Männern, die für mich Tabu sind: Bei meinem Sportlehrer im Gymnasium, bei den Kollegen meines Vaters und zuletzt bei Klaus – dem konservativen Verlobten meiner Schwester und meinem zukünftigen Schwager. Das wurde mir klar, als ich meine Familie zum ersten Mal bei uns in der WG zum Abendessen eingeladen hatte und mich blamierte.

«An diesem Tag fühlte sich Klaus’ Gegenwart irgendwie anders an»

Ich war schon ganz aufgeregt. «Chill, Lars, du zauberst sicher ein leckeres Menü», meinte Bruce, als er sich zusammen mit Ella aus dem Staub machte. Kurze Zeit später trafen meine Eltern und meine Schwester mit Klaus ein. Er ist gross, hat fleischige Hände und sanfte, braune Augen. Wenn jemand etwas erzählt, fragt Klaus gerne interessiert nach: «Also, wie war das genau?», und «Ja, das kenne ich vom Bauernhof … Mit Kühen läuft das genauso wie bei Menschen.» Eigentlich total doof. Ich habe Klaus schon ein paarmal gesehen. Aber an dem Tag fühlte sich seine Gegenwart irgendwie anders an.

Beim Essen sass ich neben Klaus. Ich roch sein Parfüm und unter dem Tisch berührten sich unsere Füsse immer wieder zufällig, was mich extrem irritierte. In einer Art Schneidersitzpose krallte ich mich am Stuhl fest. Als Klaus mit mir ein Gespräch anzufangen versuchte, «und wie geht es dir so, Lars?», fragte, wurde ich kleinlaut, dunkelrot und stotterte irgendwas vor mich hin.