Escort-Geschäft – Zwei Sugarbabys erzählen von ihren Erfahrungen

Doro Winkler von der FIZ erklärt, was bei dieser Form von Sexarbeit beachtet werden muss und was besonders wichtig ist.

So verlockend das Business klingt, es birgt auch Risiken.

Jenny* (23) und Aurora* (28) bieten auf einer Website Escort-Dienstleistungen an.

Jenny* (23) und Aurora* (28) begleiten ältere Männer ins Restaurant, in die Ferien oder an Anlässe. Manchmal gehen sie auch mit ihnen ins Bett. Als Gegenleistung erhalten sie Geld, Luxus-Artikel, Abendessen oder Ferien.

Auf Sugardaddy.ch, der grössten deutschsprachigen Seite für Anbieter*innen, inserieren doppelt so viele Frauen wie Männer. Jenny und Aurora erzählen, was sie an dem Job reizt – und wie sie sich vor Übergriffen schützen.