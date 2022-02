Corinne Suter: «Ich habe mich oft schlechter gemacht, als ich bin»

Dank dieser Fahrt gibt es Olympia-Gold für Corinne Suter. SRF

Darum gehts Für Corinne Suter ist der Erfolg in der Olympia-Abfahrt das grösste Karriereerlebnis.

Sie gewann das Rennen vor Sofia Goggia.

Suter lieferte einmal mehr an einem Grossanlass ab.

Corinne Suter ist nun die amtierende Weltmeisterin sowie Olympiasiegerin in der Abfahrt. Mit einer eindrucksvollen Fahrt setzte sich die 27-Jährige in der Olympia-Abfahrt von Peking ganz an die Spitze. Einzig Sofia Goggia konnte lange mit Suter mithalten, doch die Schweizerin war einfach zu schnell.

Erneut liefert Corinne Suter also bei einem Grossanlass ab. Doch woran liegt das? Gegenüber dem SRF sagt der Schweizer Skistar: «Es ist extrem schwierig zu sagen. Ich kann dank dem gewissen Adrenalin und der Tatsache, dass es um etwas geht, nochmals mehr ans Limit gehen.» Bei der Fahrt selber hatte Suter kein besonders schönes Gefühl, wie sie selbst sagt, doch oftmals sei man dann am schnellsten.

Bei Feuz-Abfahrt auf Schlüsselstellen geschaut

Für Suter ist der Triumph bei Olympia das Allergrösste, wie sie im Siegerinterview erklärt: «Das war der grösste Traum in meinem Leben, deshalb weiss ich heute nicht, was ich sagen soll.» Mit ihrer Familie hatte sie bislang noch keinen Kontakt. Ob dort gross gefeiert wird, kann sie nicht sagen: «Ich weiss nicht, ob die noch stehen. Ich bin sehr gespannt», sagt Suter mit einem Lächeln.

Ski-Tipps kann ihr die Familie keine geben: «Sie kommen nicht so draus, deshalb ist es noch gut. Sie sagen einfach: Mach das so, wie du denkst, dann kommt das gut.» Tipps gab es dafür aber auch vom Team und auch von der Feuz-Abfahrt konnte sich Suter so einiges abschauen: «Ich konnte mir da einige Schlüsselstellen merken. Dazu konnte ich auch mit ihm reden, aber klar, die Abfahrt war auch etwas anders.» Suter hat sich von Anfang an mit den Begebenheiten in China angefreundet: «Ich habe die Piste und den Schnee vom ersten Tag an geliebt und hatte einen Plan im Kopf.»

«Corinne ist ein Champion»

Nun ist Suter also Olympiasiegerin. Auch die Teamkolleginnen gratulieren. Joana Hählen, die ein Olympia-Diplom abstauben konnte, meinte: «Ich glaube, sie hat das sehr, sehr verdient. Es ist unglaublich, dass sie das immer an einem Grossanlass abrufen kann.» Jasmine Flury, die selber mit ihrem Ergebnis nicht zufrieden war, sagte: «Ich konnte mich extrem für Corinne freuen. Sie hat das so cool gemacht. Sie ist super gefahren.» Über die Leistung von Suter war sie nicht überrascht: «Corinne hat schon mehrfach gezeigt, dass sie am Tag X bereit ist, egal, was zuvor war. Sie ist einfach ein Champion.»

Vor der Ski-WM in Are im Jahr 2019 sah es noch nicht so aus, als wäre Suter ein Champion. «Ich bin mir oft selber im Weg gestanden und habe mich immer schlechter gemacht, als ich bin», sagt Suter rückblickend. Die Bronzemedaille damals hat dann so einiges verändert. Suter machte einen grossen Schritt vorwärts. Besonders im mentalen Bereich habe ihr das Team auch geholfen: «Die besten Mentaltrainer sind die Teammitglieder um mich herum. Sie sehen mich das ganze Jahr. Sie wissen, wie ich ticke, wenns gut lauft, wenn es nicht gut lauft. In unserem Sport ist es so, dass es mal runter und hoch geht.»