Kino & Streaming: «Ich habe mich schon als Kind wegen meiner Hautfarbe hinterfragt»

«Je Suis Noires»

Sie erzählen von Diskriminierung, systemischem Rassismus und dem Aufwachsen in einer Gesellschaft, in der Schwarze Frauen mit Vorurteilen konfrontiert und ausgegrenzt werden.

Befreiung und Sichtbarkeit

Die Rechtsanwältin Brigitte Lambwadio schildert den Moment, in dem sie realisierte, dass ihre Kinder in der Schule diskriminiert werden: «Es gibt keinen Grund, warum die dritte Generation das durchmachen sollte, was ich durchgemacht habe. Wenn ich, Brigitte Lembwadio, die erste Schwarze Frau in der Schweiz, die als Anwältin zugelassen wurde, es nicht wage, mich zu befreien, wer wird es dann wagen?»