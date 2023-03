Nierenprobleme: Tina Turner spricht über Leidensweg

Jahrzehntelang litt Tina Turner an zu hohem Blutdruck und nahm die Diagnose nicht ernst. Rückblickend hätte sie vieles anders gemacht.

Nierenprobleme : «Ich habe mich so geirrt» – Tina Turner spricht über ihren langen Leidensweg

1 / 7 Die Bluthochdruck-Diagnose erhielt Turner bereits 1978. Doch lange unternahm sie nichts. Tamedia AG Jetzt spricht Turner offen über ihren Leidensweg. Sie gibt zu, dass sie ihren Bluthochdruck viel früher hätte behandeln müssen. Tamedia AG Turner begann Medikamente dagegen einzunehmen, fühlte sich jedoch nicht mehr so gut wie früher. Zwischenzeitlich stieg sie dann auf den Rat eines Arztes hin auf Homöopathie um. imago images/Mandoga Media

Darum gehts Die Sängerin Tina Turner litt lange unter Bluthochdruck.

Weil sie diesen lange nicht behandelte, verschlechterten sich ihre Nierenwerte massiv, bis sie schliesslich eine Transplantation benötigte.

Heute bereut sie, dass sie die Diagnose nicht früher ernst genommen hatte und zwischenzeitlich auf Homöopathie umgestiegen war.

Bereits 2017 musste sich Tina Turner einer Nieren-Transplantation unterziehen. Diese wurde nötig, weil die 83-Jährige jahrzehntelang unter Bluthochdruck litt, der ihre Organe schwer geschädigt hat. Es war schliesslich ihr Mann Erwin Bach, der ihr eine seiner Nieren spendete.

«Viel zu lange hielt ich meinen Körper für unverwundbar»

Jetzt spricht Turner, die letztes Jahr ein riesiges Landgut am Zürichsee kaufte, offen über ihren Leidensweg. Gegenüber der Website «Show Your Kidneys Love» redet sie darüber, wie sie ihren Bluthochdruck viel früher hätte behandeln müssen. «Ich wollte die Tatsache nicht akzeptieren, dass ich für den Rest meines Lebens täglich Medikamente brauche. Viel zu lange hielt ich meinen Körper für unverwundbar», so Turner.

Die Bluthochdruck-Diagnose erhielt Turner nämlich bereits 1978. «Ich kann mich nicht erinnern, dass mir jemals erklärt wurde, was Bluthochdruck bedeutet oder wie er sich auf den Körper auswirkt», sagt sie. 2009 erlitt Tina Turner einen Schlaganfall, der auch mit ihrem Blutdruck in Zusammenhang stand. «Da erfuhr ich erstmals, dass meine Nieren nicht mehr so gut funktionierten», erinnert sie sich.

Homöopathische Mittel waren wirkungslos

Turner begann, Medikamente dagegen einzunehmen, fühlte sich jedoch nicht mehr so gut wie früher. Zwischenzeitlich stieg sie auf den Rat eines Arztes hin auf Homöopathie um – und habe sich tatsächlich für eine Weile besser gefühlt. Ihren Ärzten habe sie nichts vom Experiment erzählt. «Als meine nächste Routineuntersuchung anstand, war ich gespannt, ob das homöopathische Mittel meinen Blutdruck gesenkt und meine Nierenfunktion verbessert hatte.»

Magst du Tina Turners Musik? Ja, ich bin ein Fan. Ab und zu höre ich sie gerne. Schon, aber ich könnte spontan kein Lied von ihr nennen. Nein, ist überhaupt nicht mein Ding. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Doch die Abkehr von der Schulmedizin erwies sich als fataler Fehler. «Selten in meinem Leben hatte ich mich so geirrt», sagt Turner heute. Die Nierenerkrankung hatte sich stark verschlimmert. Tatsächlich waren Symptome, die sie auf die Medikamente geschoben hatte, Anzeichen ihrer Nierenerkrankung im Endstadium gewesen. «Wie konnte ich nur auf die Idee kommen, Entscheidungen über meine Behandlung allein zu treffen? Hätte ich eine Ahnung von dem Risiko gehabt, das ich einging, wäre ich nie das Risiko eingegangen», so Turner.

«Hatte Glück, dass mir Erwin eine Niere anbot»

Sie musste mit der Dialyse beginnen. «Es war deprimierend, stundenlang an eine Maschine angeschlossen zu sein, aber es war meine einzige Option». Turner sagt, ihr sei damals bewusst geworden, dass der Kampf um Heilung immer auch ein Kampf um genaue Informationen sei. «Ich hatte Glück, dass Erwin mir anbot, eine seiner Nieren zu spenden. Das war der erste Schritt zur Nierentransplantation, einem sehr komplexen Verfahren», erinnert sie sich.

Anfangs versuchte ihr Körper, die Spenderniere abzustossen. Turner wurde wegen Komplikationen mehrfach ins Spital eingewiesen. «Mir war ständig übel und schwindlig, ich vergass Dinge und hatte viel Angst», sagt sie heute. Doch ist sie zufrieden mit dem Weg, den sie eingeschlagen hat: «Ich nehme mehrere Medikamente ein und achte sehr darauf, dass ich die Anordnungen meiner Ärzte genau befolge. Denn ich weiss, dass ich ihnen und ihren Therapien vertrauen kann.»

Hast du Fragen zu deinen Rechten als Patientin oder Patient? Hier findest du Hilfe: Dachverband schweizerischer Patientenstellen Schweizerische Stiftung Patientenorganisation