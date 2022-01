Neujahrsvorsätze – «Ich habe mich verloren» – Influencer beenden Social Media Karriere

Typischerweise nutzen viele Menschen die Chance zwischen Weihnachten und Neujahr , um die vergangenen zwölf Monate Revue passieren zu lassen. Einige von ihnen definieren klare Ziele für das bevorstehende Jahr, die das private und geschäftliche Leben sowie die persönliche Gesundheit betreffen. So haben sich in den vergangenen Wochen drei sehr bekannte und beliebte deutsche Youtuber dazu entschieden , ihre Kanäle zu schliessen.

«Ich hab mich verloren, auf dem Weg, mich zu finden»

Der Youtube Creator Joey veröffentlichte Anfang Januar ein Video , in dem er sich von seiner Community verabschiedet. Er wisse nicht mehr genau , wer er sei, was ihn ausmache und möchte den Weg zu sich zurück finden. Er sagt , er sei dankbar für alles , was er über die Zeit, in d er er auf Youtube Inhalte erstellt hat, gelernt und gewonnen hat. Nun mache es ihm aber keinen Spass mehr , es allen recht zu machen , und er verabschiedet sich auf unbestimmte Zeit.