König Joel Wicki: «Ich habe mich während des Schlussgangs fast übergeben»

Der Luzerner will am Montag bereits wieder auf dem Hof arbeiten, eine Feier soll am Dienstag stattfinden.

Was war das für eine Leistung, für eine Kraft, die Joel Wicki nach rund zwölf Minuten im Schlussgang nochmals mobilisieren konnte? Dann hatte er es geschafft, hatte Matthias Aeschbacher an diesem Sonntag bereits zum zweiten Mal besiegt und war nun Schwingerkönig ! «Ich habe selber gestaunt, dass ich mich bei diesen enormen Kräften im Schlussgang mehrfach retten konnte. Ich war mental sehr gut drauf», analysierte der 25-Jährige im SRF.

Es war ein äusserst intensiver Schlussgang, wie man ihn von den beiden erwarten konnte. Wicki wusste im Nachhinein selber nicht, wie sie so schwingen konnten. Der Luzerner war vollkommen ausgelaugt, physisch kurz vor dem Kollaps: «Ich habe mich einmal fast übergeben, aber der Kopf liess es nicht zu, sagte mir, so könne ich nicht verlieren.» Fassen konnte der 55-fache Kranzschwinger den grössten Erfolg in seiner Karriere kurz danach noch nicht. Er könne nicht sagen, was genau in ihm vorgehe, sagte er, «das ist eine riesige Sensation für mich».