Überhaupt macht sich das Unterwäsche-Model dafür stark, Themen wie Angststörung , Depression , Frauenrechte oder eben Bodyshaming immer wieder anzusprechen. So auch im Interview, das wir mit Sara Sampaio anlässlich des Parfüm-Launches Gorgeous! von Michael Kors via Zoom geführt haben.

Courtesy of Michael Kors

Sara Sampaio in der Kampagne zu «Gorgeous!» von Michael Kors

Sara, Michael Kors’ neuer Duft Gorgeous! soll Frauen mit nur einem Spritzer Optimismus und Selbstvertrauen verleihen. Was bedeutet das Wort Gorgeous (auf Deutsch: hinreissend) für dich persönlich?

Dieses Wort geht so viel tiefer als schön oder sympathisch und steht ja nicht nur für Äusserlichkeiten. Zudem bezeichne ich selbst so Frauen, die sich trauen, weiblich und stark zugleich zu sein. Oder anders gesagt: Frauen, die sich nicht davor scheuen, ihre Weiblichkeit zu leben und trotzdem selbstbewusst ihren Zielen nachgehen. Frauen können nämlich alles erreichen, was sie wollen!