Priska Nufer schnappt sich letztes Abfahrtsticket vor Michelle Gisin

1 / 4 Priska Nufer hat mit guten Trainingsleistungen ihren Platz in der Abfahrt gesichert. freshfocus Am Renntag feiert die Obwalderin Geburtstag. freshfocus Vor gut einem Jahr gewann Nufer ihr erstes Weltcup-Rennen. Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Fünf Schweizerinnen vertreten die Ski-Nation in der WM-Abfahrt.

Als letzte Fahrerin qualifizierte sich Priska Nufer.

Die 30-Jährige weinte vor Freude.

Fünf Startplätze hat das Schweizer Frauenteam an der WM in Courchevel und Méribel in der Abfahrt zur Verfügung. Vor dem letzten Training am Freitag waren mit Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Joana Hählen und Jasmine Flury vier Plätze bereits vergeben. Für Priska Nufer und Michelle Gisin ging es also in den entscheidenden Zweikampf.

Kurz nach der Fahrt von Priska Nufer war klar, die 30-Jährige wird am Samstagmorgen an den Start gehen. Mit dem siebten Platz und knapp vier Zehntel Vorsprung setzte sich die Obwalderin durch. Die Freude im Anschluss – ohne Grenzen. Nufer kämpfte mit den Tränen. Im Zielraum sagte sie im Anschluss: «Es ist das schönste Geschenk, das ich mir in meinem Leben bislang machen durfte.» Mit einem Schmunzeln ergänzt sie: «Abgesehen von meinem Sieg in Crans Montana».

Gibt es in der Abfahrt eine Medaille? Ja, das wird schon klappen. Es gibt gleich mehrere. Nein, leider wird Edelmetall verpasst.

An den Olympischen Spielen in der Quali gescheitert

Ein Geschenk ist es nämlich definitiv – Nufer feiert am Renntag ihren 31. Geburtstag. Sie sei extrem dankbar und voller Vorfreude auf den ersten Abfahrtseinsatz an einem Grossanlass. An die Olympischen Spiele 2022 reiste sie mit, schaffte jedoch die interne Quali-Hürde nicht. Angesprochen auf die Tränen sagte sie mit einem Lächeln: «Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr so eine Heulsuse zu sein.» In der ersten Saisonhälfte lief es ihr noch nicht nach Wunsch, doch in den letzten Wochen kam sie immer mehr in Fahrt, schaffte erst im letzten WM-Rennen die WM-Limite.

Michelle Gisin habe ihr nach dem Training sofort gratuliert. «Michelle ist so ein guter Mensch. Ich schätze das sehr.» Schon vor dem Start hätten sich die beiden ganz viel Glück gewünscht. «Es gibt wenige Athletinnen die so wie sie sind», erklärte die glückliche Nufer.