Breel Embolo exklusiv: «Ich habe mit Abstand den besten Kleidungsstil in der Nati»

Unter anderem spricht er über den Wechsel nach Monaco, verrät, mit welchen Sportstars er dort Kontakt hat, und sagt, was Mode in seinem Leben bedeutet.

Ich habe so was bis jetzt noch nie gemacht. Aber es war eine schöne Abwechslung und hat viel Spass gemacht. Auch wenn einige Shootings mir fast etwas unangenehm waren.

Doch, sicher. In den Ferien ziehe ich mich schon «schicker» an. Das geniesse ich dann auch. Während der Saison gibt es das höchstens mal an einem Abend im Restaurant.

Ich bin in den letzten Jahren immer mehr zum Bestell-Typ geworden. Dahin geht ja auch der allgemeine Trend. Meistens bestelle ich die Sachen direkt aufs Trainingsgelände. Wenn ich dann in die Kabine komme, liegt das Paket schon auf meinem Platz. Müssen Sie überhaupt einkaufen? Als Fussballer bekommen Sie doch sicher tonnenweise Kleidung zugeschickt.

Ich war bei Gladbach in einem Super-Verein und hätte nicht unbedingt wechseln müssen. Ich wollte aber nach sechs Jahren in der Bundesliga vor der WM nochmals einen neuen Reiz setzen. Monaco ist eine Top-3-Mannschaft in Frankreich, die gezeigt hat, wie man mit jungen Spielern Erfolg haben kann. Das war am Ende massgebend für mich.