Thomas Bucheli zu den Gewittern - «Ich habe mit den Leuten mitgefiebert und mitgelitten»

«Das Wetter ist in der Tat sehr ungewöhnlich, das zeigen auch die Schäden», sagt Thomas Bucheli, Redaktionsleiter bei «SRF Meteo», im Interview mit 20 Minuten.

«Bei gefährlichen Unwetterlagen bleiben wir auch nachts in Stellung», sagt Thomas Bucheli von «SRF».

Gewitter und sintflutartiger Regen haben in der Schweiz für Chaos und Zerstörung gesorgt.

Heftige Gewitter fegen seit Tagen über die Schweiz, eines nach dem anderen. Die Gewitter sorgen für Stress, Chaos und jede Menge Emotionen. Das geht auch an Meteorologen und Meteorologinnen nicht spurlos vorbei. Man spürt es etwa bei Thomas Bucheli, dem Redaktionsleiter bei «SRF Meteo». Er machte über Nacht mit emotionalen Tweets zum Wetter auf sich aufmerksam – und nimmt jetzt gegenüber 20 Minuten Stellung.

«SRF Meteo» hat heute Nacht ungewöhnlich emotional über das Wetter getwittert. Herr Bucheli, einige der Tweets sind mit ihrem Kürzel gekennzeichnet. Warum waren Ihre Tweets in dieser Nacht so emotional?

Die Gefährlichkeit des Wetters war mir sehr wohl bewusst – wir haben in den vergangenen Tagen auch stets darauf hingewiesen -, und die Fakten sprechen für sich. Ich war daher sehr besorgt und habe auch mitgefiebert und mitgelitten mit den Leuten, die von diesen Unwettern direkt betroffen gewesen sind.

Wird der Twitter-Account von «SRF Meteo» also auch in der Nacht betreut? Immer?

Bei gefährlichen Unwetterlagen bleiben wir auch die Nacht durch in Stellung – und betreuen dann selbstverständlich auch unseren Twitter-Kanal, um über die aktuellsten Entwicklungen zu informieren.

Das Wetter ist in der Tat sehr ungewöhnlich, das zeigen auch die Schäden. Diese können wir Meteorologen natürlich nicht verhindern, aber wir können das Publikum zumindest explizit auf die Gefahren aufmerksam machen und – hoffentlich – unseren Teil dazu beitragen, dass niemand zu Schaden kommt.

Was das Wetter alles angerichtet hat, kannst du hier nachlesen. Für die nächsten Tage wird erneut viel Regen vorausgesagt. Was das für die Schweiz bedeutet, erklärt BAFU-Experte Andreas Helbling in diesem Artikel.