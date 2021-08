3 mit Sex - «Ich habe mit der Mutter eines Freundes ‹geschlafen›»

Mein Sexualleben begann so, wie ich es noch heute liebe: mit einer Orgie. Nach dem Sport-Unterricht war meine Klasse in der Umkleide versammelt. Aber anstatt sich umzuziehen, zogen sich alle nackt aus, berührten sich gegenseitig und küssten sich. Dann wachte ich auf. In meiner Pyjamahose ein Fleck, meine Lende n loderte n . So habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Ich war zwölf. Dieses warme, kribbelige Gefühl, das sich so anders anfühlte, als alles, das ich je erlebt habe, wollte ich ab da wieder erleben. In der nächsten Nacht bemerkte ich, dass ich es wieder aufleben lassen kann, wenn ich ganz fest an meinen Traum denke und meinen Penis gleichzeitig an der Matratze reibe. Damals habe ich zum ersten Mal masturbiert.