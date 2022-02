Erste Menstruation  – «Ich habe mit einer Coca-Cola auf meine erste Periode angestossen»

In den USA und in England organisieren manche Eltern «Period Partys» für ihre Töchter, wenn diese ihre erste Menstruation erleben.

Die Hälfte der Menschheit ist davon betroffen und dennoch ist die Periode ein Tabuthema. Das ändert sich gerade. In Amerika und England feiern immer mehr Eltern mit sogenannten Period Partys die Menarche ihrer Mädchen. Damit wollen sie ihren Töchtern die Angst vor der Monatsblutung nehmen und sie mit einem positiven Ereignis besetzen – statt mit Schmerz, Scham und der Angst vor einer möglichen Schwangerschaft. Ähnliches machen auch Mütter und Väter in der Schweiz. 20-Minuten-Leserinnen berichten, wie sie ihre erste Periode oder die ihrer Töchter oder Schülerinnen erlebt haben.

«Ich bin dafür, dass das Feiern der Menarche eine Art Tradition wird!»

«Viele meiner Schülerinnen sind schlecht auf die Mens vorbereitet»

Emily* (35): «Ich bin Oberstufenlehrerin auf einer Privatschule und unterrichte Schülerinnen in einem Alter, in dem sie ihre erste Periode bekommen. Immer wieder bin ich erstaunt darüber, wie schlecht vorbereitet viele von ihnen sind: Sie kommen ganz verschämt zu uns Lehrerinnen. Mittlerweile habe ich ein Lager an Periodenprodukten angeschafft. Als ich ein Teenie war, war das anders: Meine Mutter und Grossmutter schauten, dass ich genau wusste, was zu tun war und stellten mir Hygieneprodukte bereit. Eine Tabuisierung ist völlig verfehlt – doch halte ich es für kontraproduktiv, dieses private Ereignis mittels eines Fests in die Welt hinaus zu posaunen. Der Sexualkundeunterricht könnte viel bewirken – doch wird meines Erachtens das Thema Periode nicht genügend thematisiert.»