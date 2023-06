Neuer Trainer der Hoppers: «Ich habe mit mir gerungen» – deshalb trainiert Bruno Berner jetzt GC 

Nach über 20 Jahren strahlt das GC-Wappen wieder auf der Brust von Bruno Berner. Am Montag hatte der 45-Jährige seinen ersten Tag zurück bei seiner alten Liebe – den Grasshoppers. «Heute Morgen hat mein Herz schon etwas schneller geschlagen, als ich in den Campus gefahren bin», erklärt der Coach an der Medienkonferenz in Niederhasli.