FCB-Stürmer Sebastiano Esposito: «Ich habe nicht einmal die Handynummer von David Degen»

Mit 16 haben Sie 2019 für Inter in der Europa League debütiert. Heute, drei Jahre später, spielen Sie «nur» in der Super League. Was ist passiert?

In Basel spielen Sie nun erstmals ausserhalb von Italien. Wie oft sehen Sie Ihre Familie in Brescia?

Ich habe nicht einmal die Nummer von David Degen. Die Medien haben sich auf ihn und mich eingeschossen. Ich war teilweise sieben Tage hintereinander in den Schlagzeilen und man unterstellte mir, ich sei verantwortlich für die Entlassung von Rahmen gewesen. Darüber, dass ich in dieser Saison sechs Tore erzielt und zehn vorbereitet habe, schreibt niemand.

Nicht unbedingt Mode, aber ich mag es, zu shoppen. Vor allem Sneakers und Klamotten. Ich ziehe einfach das an, was ich mag und mir gefällt. Und das kann auch mal eine etwas ausgefallenere Trainerhose sein.

Sie stehen also in regelmässigem Austausch mit Inter?

Ich hatte erst kürzlich einen Videocall mit der Medienstelle von Inter. Per Zufall betraten Sportchef Piero Ausilio und Manager Dario Baccin den Raum. Sie sagten mir, es sei an der Zeit, mehr zu machen und die Kritiker zum Verstummen zu bringen. Das war die nötige Adrenalin-Spritze, die mir gefehlt hatte. Zwei Tage später traf ich gegen Marseille und machte in den nächsten Spielen vier Assists. Meiner Freundin sagte ich, ich hätte so viel Adrenalin und Energie, um Berge zu versetzen.