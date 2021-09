Schlüssel lagen in der Wohnung - «Ich habe nichts gehört» – Dieb stiehlt Roller von Terrasse

Nach einer kurzen Suche stand fest: Nicht nur der Roller selbst, auch der Schlüssel, der in ihrer Wohnung in Bolligen BE deponiert war, fehlte. E. hatte die Wohnungstür offen gelassen, weil ihr Mitbewohner keinen Schlüssel hatte. Was eigenartig sei: «Wir haben einen Hund, der eigentlich niemanden hineinlässt, den er nicht kennt», so E. Hat der Einbrecher oder die Einbrecherin demnach E. oder zumindest ihren Hund gekannt? Die Bestohlene schliesst dies zumindest nicht aus. Neben dem Roller kam auch Tabak und etwas Geld weg. Das Ladegerät wurde indes in der Wohnung gelassen. «Ohne Ladegerät wäre der Roller noch 25 Kilometer gefahren. Das heisst, irgendwo in der Umgebung muss er sein», sagt E.