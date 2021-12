Peng Shuai äussert sich zum Übergriff - «Ich habe nie behauptet, dass mich jemand sexuell misshandelt hat»

Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai hat am Sonntag in ihrem vermutlich ersten Interview mit ausländischen Medien dementiert, Anschuldigungen des sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen ranghohen Politiker geäussert zu haben.

Dieses Video von Peng Shuai soll am Samstag in Shanghai entstanden sein. Darin scheint die Tennisspielerin sich mit der chinesischen Basketball-Ikone Yao Ming zu unterhalten.

«Warum sollten mir Leute folgen?»

Die Frauen-Profi-Tennis-Organisation WTA vermutete, die frühere Nummer eins der Doppel-Weltrangliste werde unter Druck gesetzt und könne sich nicht mehr frei bewegen. Das sei nicht so, sagte jetzt Peng Shuai. «Warum sollten mir Leute folgen?», fragte sie lächelnd. Sie habe zuletzt bei sich zuhause in Peking gelebt, ohne überwacht worden zu sein.

Weiter zu ihrem kritischen Post meinte die Sportlerin, dass es «eine private Angelegenheit gewesen» sei. Dies habe sie bereits vor einigen Wochen WTA-Boss Steve Simon in einem Brief mitgeteilt. Simon hatte nach Erhalt dieses Schreibens erklärt, dass er nicht daran glaube, dass Peng den Text selbst geschrieben habe. Am Sonntag bestätigte die 35-Jährige gegenüber dem singapurischen Portal, dass sie die chinesische Version der E-Mail an Simon selbst redigiert habe. Sie sagte aber, dass die vom chinesischen Sender CGTN veröffentlichte Version eine Übersetzung sei, da ihre Englischkenntnisse nicht ausreichten. «Es stand aber mehr oder weniger dasselbe drin», fügte Peng hinzu.