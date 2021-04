Am Freitag erscheint ZIDs neues Album «300km/h» – mit uns spricht er über Erinnerungen, Herzschmerz und Dauerwellen.

In deinem Song «300km/h» rast der Protagonist durch die Vergangenheit und löscht dabei seine Erinnerungen an eine Verflossene aus. Gibts bei dir jemanden, den du gerne aus deinem Gedächtnis streichen würdest?

Ich persönlich fände das schade. Ich habe d en Song a ber auch a us der Perspektive von jemandem geschrieben, der t otal heartbroken ist – und ich war selbst noch nie in so einer S ituation.

Es gibt also keinen Moment, den du vergessen möchtest?

Nein, wirklich nicht. Man lernt im Leben so viel und ich würde dieses Wissen nicht missen wollen. Ich will nichts auslöschen, ich nehme jede Erfahrun g g erne mit und lerne aus allem.

Wie waren deine Beziehungen bisher denn so?

H alb so wild. Ich war immer der , der das Damokles s chwert gehalten hat . Vielleicht habe ich mich beim Schreiben unbewusst in die Köpfe derer versetzt, die ich verletzt habe. A uch wenn ich nie böswillig mit Girls gespielt habe, war ich doch derjenige, der am Ende ging.

In welcher Erinnerung verlierst du dich am liebsten?

Es gibt eine, da sitze ich b ei meinen E ltern zu Hause auf dem S ofa un d d ie alte E agles -P latte von meinem Dad läuft im Hintergrund. Wegen dieser Erinnerung begleitet mich die «Hotel California»-EP seither. Ausserdem liebe ich die Erinnerungen an den Geruch vom Meer.

Farbige Hemden, buntes Make-up, Regenbogen-Pillen – was findest du eigentlich so geil an den 80ern?

Ich find e die Zeit e inerseits vi s uell s pannend : Die vielen schönen Farben, die neonfarbigen T rain ingsanzüge , d a s ist alles so catchy. Ich mag ausserdem die se darken Rock-G eschichten wie B illy I dol.

Und musikalisch?

Die 80er auf eine geschmackvolle A rt super abwechslungsreich. Von M etal über S ynth p op hi n zur n eue n D eutsche n W elle – die Musik war so breit gefächert und h atte doch e inen krass eigene n V ibe. Schlussendlich hat mich diese Faszination dazu gebracht, ein Konzeptalbum rund um die 80er zu schreiben.

Hast du dich als 80s-Fan mal an die Dauerwelle rangetraut?

Eine Dauerwelle hatte ich jahrelang! Als ich ins Coiffeurgeschäft gegangen bin und nach einer gefragt habe, hat mich die Hairstylistin zuerst ausgelacht. Gemacht hat sies dann trotzdem.

So sah ZID während seiner 80ies-Transformation aus. ZID