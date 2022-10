Weil am Rhein (D): «Ich habe nix dabei» – Franzose flüchtet vor Kontrolle und lügt Beamte an

Der Lenker des Audis wendete vor dem Zoll und fuhr in entgegengesetzter Richtung auf der Autobahn 5 in Richtung Norden. Auf Höhe Efringen-Kirchen (D) wurde er gestoppt.

Beamte des Hauptzollamts Lörrach haben einen Drogenschmuggler erwischt, der sich einer Kontrolle am Autobahnzoll Weil am Rhein (D) entziehen wollte.

Beamte des Hauptzollamts Lörrach (D) haben Ende September einen Drogenschmuggler erwischt, der zunächst versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Aus «ermittlungstaktischen Gründen» habe man dies erst jetzt kommunizieren können, hiess es am Freitag. Der 41-jährige Franzose versuchte, mit 6,25 Kilogramm Marihuana in die Schweiz einzureisen. Als er am Autobahnzoll Weil am Rhein (D) aber Kontrollbeamte erspähte, wendete er seinen Audi und fuhr auf der Autobahn 5 in entgegengesetzte Richtung wieder zurück.