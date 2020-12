Reto (41) hatte noch nie eine Freundin. Im Video erzählt er, ob er einsam ist, wie er sich Sex vorstellt und wieso er so lange gewartet hat.

Mit 18 Jahren verlieren Schweizerinnen und Schweizer im Durchschnitt ihre Jungfräulichkeit. Dies geht aus der grossen Sex-Umfrage von 20 Minuten mit 22'000 Teilnehmenden hervor. Bei denen, die nach der Volljährigkeit noch keinen Sex hatten, steigt meist auch die Verunsicherung: Ist das noch normal? Wie erkläre ich das einem potenziellen Partner? Und vor allem: W ann vertraue ich ihm diese Information an?

20 Minuten hat mit mehreren Leserinnen und Lesern über ihre Sexualität gesprochen. Einer davon ist Reto. Er ist 41 Jahre alt – und noch Jungfrau. Warum das so ist und ob er sich nach Intimität sehnt, sagt er oben im Video.

Violetta (39): «In meinem Freundeskreis weiss niemand, dass ich noch Jungfrau bin»

«Als damals andere ihr erstes Mal hatten, hatte ich einfach das Gefühl, dass sich niemand für mich interessiert. Und je älter ich dann geworden bin, desto schwieriger wurde es! Eine Weile dachte ich, dass ich einfach bis zur Hochzeitsnacht warten will – aber inzwischen bin ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt je heiraten werde. Zwar hatte ich in letzter Zeit einige Male die Möglichkeit für eine feste Beziehung, aber ich habe immer einen Rückzieher gemacht. Es war einfach nicht der richtige Moment, nicht der richtige Mann.

In meinem Freundeskreis weiss niemand, dass ich noch nie Sex hatte. Obwohl meine Freunde sicher hinter mir stehen würden, habe ich Angst, deswegen ausgelacht zu werden. Immerhin hat sich die Norm um 180 Grad gedreht: Wer heute ab einem bestimmten Alter noch keinen Sex hatte, wird einfach komisch angeschaut. Das ist schade, weil ich glaube, dass so Druck aufgebaut wird und manche Menschen sich vielleicht zu etwas drängen lassen, das sie später bereuen.

Lea, (26): «Ich bin bereit, auf den richtigen Partner zu warten»

«Ich bin noch Jungfrau, weil ich noch nie in einer Beziehung oder richtig verliebt war und Sex und Gefühle für mich zusammengehören. Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich mich kaum für Sex oder Beziehungen interessiert, hatte auch kaum Selbstvertrauen. Ich habe nicht daran geglaubt, dass sich jemand ausgerechnet in mich verlieben könnte und habe so wahrscheinlich alle Möglichkeiten übersehen.