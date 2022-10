Rheineck SG: «Ich habe noch nie so ein grosses Rüebli gesehen»

«So ein Rüebli habe ich noch nie gesehen!» Dies dachte sich die Mutter einer 26-Jährigen, die in ihrem Garten hobbymässig Karotten anpflanzt. Letzte Woche stand bei der Familie, die in Rheineck SG wohnt, die Rüebli-Ernte an. Zehn bis elf Wochen nach der Aussaat sind die orangen Knollen reif und haben im Schnitt ein Gewicht von 80 Gramm. Auch bei der Mutter der 26-Jährigen hatten die meisten Karotten ein solches Gewicht. «Ein Rüebli stach aber hinaus, es wog mit 958 Gramm beinahe ein Kilo», sagt die junge Frau zu 20 Minuten.

«Wir machen nichts Spezielles damit»

Die Mutter der 20 Minuten-Leserin pflanzt seit vielen Jahren bereits Gemüse und eben auch Karotten an. Trotz der vielen Ernten sagt die junge Frau: «Ich habe noch nie in meinem Leben ein so grosses Rüebli gesehen.» Was nun aus dem Rekordgewächs gemacht werden soll, ist laut der 26-Jährigen noch nicht genau bekannt. «Vermutlich verwenden wir das Rüebli einfach als Beilage und kochen nichts Besonderes damit.»