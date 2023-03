Aryna Sabalenka schlug Hass entgegen, sie kann nichts dafür

Der Grund dafür: Belarus ist ein Verbündeter Russlands, das nach über einem Jahr noch immer Krieg gegen die Ukraine führt. «Ich habe nichts getan», sagt Sabalenka. Dennoch schlug ihr extrem viel Hass entgegen. «Es war wirklich hart zu verstehen, dass so viele Menschen mich grundlos hassen», sagt sie vor dem Turnierstart in Miami.

«Einige komische Unterhaltungen»

Ihr sei noch nie so viel Hass in der Garderobe entgegengeschlagen. «Es gibt viele Haters auf Social Media, wenn du einen Match verloren hast. Aber in der Garderobe habe ich das so noch nie erlebt.» Weiter sagt sie, dass sie zwar keine verbalen Auseinandersetzungen hatte, «aber ich hatte einige komische Unterhaltungen mit Teammitgliedern von Spielerinnen. Das war hart. Aber es wird langsam besser.»