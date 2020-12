In der SRF-Arena machte Martin Balmer, Leiter Pflege Intensivstationen am Kantonsspital Aarau, bewegende Aussagen.

Was Martin Balmer, Leiter Pflege Intensivstationen Kantonsspital Aarau, in der SRF-Arena vom Freitag zu sagen hatte, liess die Talkgäste – mit dabei waren unter anderem die Bundesparlamentarier Alfred Heer (SVP) und Mattea Meyer (SP) – sowie Moderator Sandro Brotz sichtlich bewegt zurück. «Gestern kamen wir an den Punkt, an dem keine Intensivbetten mehr frei waren. Der Aufwachraum musste zur Intensivstation umgebaut werden», so Balmer. Innerhalb von einer Stunde seien drei neue Covid-Patienten dazugekommen.